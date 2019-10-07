Mynet Trend

Yayla Gölü, kuş gözlemcilerini ağırladı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SEYAHAT  | 07.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Yayla Gölü'nde, 6-7 Ekim günleri Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, 34 farklı türde 350 kuşu gözlemleme imkanı buldu.

Dünya Kuşları Koruma Kurumu (BirdLife International) tarafından her yıl 6-7 Ekim'de düzenlenen Avrupa Kuş Gözlem Günü'nde, kuş cenneti Yayla Gölü'nde etkinlik düzenlendi. Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren etkinliğe, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda kuş gözlemcisi katıldı. Kuş gözlemcileri, 1150 rakıma sahip, 500 dekarlık Yayla Gölü'nün çevresinde 34 farklı türde 350 kuşu tespit etme ve fotoğraflama imkanı buldu.

YAYLA GÖLÜ TURİZME KAZANDIRILACAK

Yayla Gölü'nün tanıtımına yönelik her etkinliğe belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, "Buldan Yayla Gölü bünyesinde barındırdığı kuş türleri, endemik bitkileri ve doğal güzelliği ile korunması gereken bir doğa harikası. Turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'YAYLA GÖLÜ BİR KUŞ CENNETİ'

Avrupa Kuş Gözlem Günü'nde Manisa, Aydın, Uşak ve Denizlili kuş gözlemcileri olarak Yayla Gölü'nü tercih ettiklerini belirten Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın da "Burası uluslararası kuşların göç yolu, aynı zamanda uğrak yeri. Sibirya'dan Himalaya'ya, Nil Vadisi'nden Balkanlar'a göçen kuşların göç yolu. Yayla Gölü'nde yaz-kış konaklayan kuşlar da var. Mekeler, Gri Balıkçılar, Kara Bataklar burada ürüyor ve dört mevsimi burada geçiriyor. Buldan Yayla Gölü bir kuş cenneti. Kuş gözlemcileri olarak burada yaşayan kuş türlerine dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Oldukça verimli ve heyecanlı bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Geleceğe aktarılan kent: Safranbolu!Geleceğe aktarılan kent: Safranbolu!
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak en iyi termal oteller!Soğuk havalarda içinizi ısıtacak en iyi termal oteller!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizli kuş türü avrupa kuş gözlem günü

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geleceğe aktarılan kent: Safranbolu!

Geleceğe aktarılan kent: Safranbolu!

Sonbahar ve kış aylarında içinizi ısıtacak bir tatil: Termal oteller!

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak en iyi termal oteller!

Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak! İşte yeni tanıtım filmleri...

Türkiye dünyaya böyle tanıtılacak!

Denizli'deki 119 yıllık cami yeniden ayağa kalkıyor!

119 yıllık cami yeniden ayağa kalkıyor!

Köylülerin bulduğu ayrılık figürüne ziyaretçi akını!

Köylüler buldu! Adını duyan görmeye gidiyor

İspanya'da bir ilk! Bu otele erkek girmesi yazsak

Orada bir ilk! Bu sıra dışı otele erkeklerin girmesi yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.