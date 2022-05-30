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Yaz aylarının serinleten tarifi: Çilekli milkshake! İşte çilekli milkshake tarifi...

30.05.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da ortaya çıkan ve tüm dünyada çılgınlar gibi tüketilen milkshake çikolata, muz, çilek gibi birçok malzemeden hazırlanabiliyor. Tadıyla beğeni toplayan çilekli milkshake yapımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yaz aylarının serinleten tarifi: Çilekli milkshake! İşte çilekli milkshake tarifi...

Kafelerde, plajda, evde sıklıkla tüketilen içeceklerden biri olan milkshake, yaz aylarının gelmesiyle daha çok tercih ediliyor. Evde leziz bir milkshake hazırlamak oldukça pratik... İşte malzemeleri ve tarifi...

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE MALZEMELERİ

1 su bardağı soğuk süt
1 yemek kaşığı kadar şeker
2-3 parça buz
2 top vanilyalı dondurma
100 gram çilek

Yaz aylarının serinleten tarifi: Çilekli milkshake! İşte çilekli milkshake tarifi...

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE TARİFİ

Çilekleri temizledikten sonra blender’da püre haline gelene dek çekin. Ardından üzerine dondurma, şeker ve süt ekleyip köpürene kadar karıştırın.

Buz kalıplarını bardaklara bölüştürün. Üzerine hazırladığınız çilekli milkshake’i aktarın. İsterseniz en üste krem şanti de koyabilirsiniz. Afiyet olsun…

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