Yaz aylarının serinleten tarifi: Çilekli milkshake! İşte çilekli milkshake tarifi...

Kafelerde, plajda, evde sıklıkla tüketilen içeceklerden biri olan milkshake, yaz aylarının gelmesiyle daha çok tercih ediliyor. Evde leziz bir milkshake hazırlamak oldukça pratik... İşte malzemeleri ve tarifi...

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE MALZEMELERİ

1 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı kadar şeker

2-3 parça buz

2 top vanilyalı dondurma

100 gram çilek

ÇİLEKLİ MİLKSHAKE TARİFİ

Çilekleri temizledikten sonra blender’da püre haline gelene dek çekin. Ardından üzerine dondurma, şeker ve süt ekleyip köpürene kadar karıştırın.

Buz kalıplarını bardaklara bölüştürün. Üzerine hazırladığınız çilekli milkshake’i aktarın. İsterseniz en üste krem şanti de koyabilirsiniz. Afiyet olsun…

