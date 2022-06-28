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Yaz dönemi geldi, karavanlara talep arttı

28.06.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen ay verilen satılık motokaravan ilanları geçen yıla oranla yüzde 68 arttı - Bir önceki ay verilen uyku tulumu ilanları geçen yıla oranla yüzde 91 arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com verilerine göre, motokaravan ilanları geçen yıla oranla yüzde 68 artış gösterdi.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, okulların kapanıp yaz tatilinin başlaması ile birlikte tüketiciler tatil planı yapmaya başladılar. Tatil bütçesini doğru yönetmek isteyenler otel tatiline alternatif bir arayış içerisine girerken, karavan tatili yapmak son dönemin en dikkat çeken kalıcı tatil seçeneklerinden bir tanesi olmayı başarıyor.

Karavan tatili çeşitli rotalarla farklı yerleri keşfetme imkânı sunarken, doğada özgür bir şekilde dilediğince tatil yapmak isteyenler de gün geçtikçe karavanlara ilgi gösteriyor. Özellikle salgın döneminde daha izole bir tatil imkânı sunan karavan tatiline yönelenler, bu sene de doğa ile iç içe vakit geçirmek için karavanlardan vazgeçmiyor.

- Karavan ilanlarında geçen yıla oranla artış yaşandı

sahibinden.com’un verilerine göre geçen ay verilen satılık motokaravan ilanları geçen yıla oranla yüzde 68 arttı. Motorlu taşıtlarla kolayca bağlantı kurarak, her yere birlikte götürülebilen çekme karavanlara ilgi de artış gösterdi ve geçen ay verilen satılık çekme karavan ilanları bir önceki yıla göre yüzde 62 arttı. Afyon, Bursa ve İstanbul en çok karavan ilanı verilen yerler oldu.

- Karavan tatili doğanın içerisinde, özgür bir tatil geçirmek isteyenlere birçok avantaj sunuyor

Açıklamaya göre, diledikleri yerde ve diledikleri zamanda tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan motokaravan ve çekme karavanlar, tatil severlere birçok farklı avantaj sunuyor. Karavanlar, doğada zaman geçirmek isteyen ve özgür bir tatil anlayışı benimseyen tüketicilere, seyahatlerinde gidilecek ve gezilecek rotayı diledikleri gibi oluşturmalarına imkan sağlıyor. Her gün yeni bir manzaraya uyanabilme ayrıcalığının yanı sıra, daha az tüketim yaparak sade ve huzurlu bir şekilde yolculuk imkanı sunuyor.

- Doğanın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler kamp ekipmanlarına yöneldi

Tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler karavanlara yönelirken, karavan hayatının olmazsa olmazı kamp ekipmanlarına yönelik ilgi de arttı. Bir önceki ay verilen uyku tulumu ilanları geçen yıla oranla yüzde 91 artış gösterdi. 2021 yılı mayıs ayı ile karşılaştırıldığında hem pratik hem de kamp deneyimini doyasıya yaşamaya olanak tanıyan ekipmanlardan tabure, sandalye ve masa kategorisinde verilen ilanlarda yüzde 51, mat, kampet ve yatak kategorisinde verilen ilanlarda yüzde 27 ve yön bulma malzemeleri için verilen ilanlarda yüzde 24 artış yaşandı.

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