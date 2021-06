Yaz enerjisi TV+ ile geliyor

2001 ekonomik krizinde Arjantin’de paralarını dolandırıcılara kaptıran ve bunun intikamını almak için plan yapan bir grup insanın yaşadıklarını anlatan "Heroic Losers", kız arkadaşının ölmekte olduğunu öğrenen 17 yaşındaki bir gencin hikayesini konu alan "Life in a Year", 1959 İngiltere'sinde, dul bir kadının tarihi eser niteliğinde olan evini bir kitapçıya dönüştürmesini konu edinen "The Bookshop" ve emekli maaşları ile geçinmekte güçlük çeken üç yaşlı adamın banka soymaya karar vermeleri sonucunda başlarına gelenleri anlatan "Going in Style" Haziran ayında TV+ kataloğuna eklenen diğer filmler arasında yer alıyor.

Bu filmlerin yanı sıra çizgi dizi Scooby Doo serisinden ‘Scoob!’ ve telefon kullanıcısı tarafından seçilecekleri zamanı bekleyerek zaman geçiren emojilerin hikayesini anlatan "The Emoji Movie" de gösterime giren animasyon filmleri arasında bulunuyor.

-Dizilerin en iyileri TV+’ta yayınlanmaya devam ediyor

Haziran ayında TV+ ekranlarında olacak diziler arasında bir lokantanın deposunun geçmişe açıldığını fark eden ve zamanda geriye giden bir adamın yaşadıklarını konu alan "11.22.63", tüm insanlığın bir virüs sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasının ardından yaşanan kaos dolu ortamın bir Amerikan gemisi mürettabatı ve geminin kaptanı üzerinden aktarılan "The Last Ship" yer alıyor.