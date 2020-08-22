Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 4 farklı börülce tarifi!

Börülce hem oldukça faydalı bir besin hem de çok doyurucu. Bu durum da onu diyetlerin ve sağlıklı beslenme reçetelerinin baş kahramanı yapıyor. Normalde yaz aylarında tazesi çıkan börülceyi kış için derin dondurucuda saklamak mümkün. Bunun yanında kuru börülce yılın her zamanı bulunabiliyor. Taze börülce bol limonlu suyla haşlanarak, kuru börülce de kuru fasulye gibi önce suda bekletilip sonra kaynatılarak tüketilebiliyor. Peki, bu börülceler nasıl tariflerde kullanılıyor? İşte birbirinden güzel ve hafif 4 farklı börülce tarifi!

1. TAZE BÖRÜLCELİ DEREOTLU MAKARNA

Malzemeler:

1 paket makarna

1 kase haşlanmış taze börülce

1 kase haşlanmış bezelye

1 avuç ince kıyılmış dereotu

Lime ya da limon

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

Makarnayı haşlayın.

Börülceleri 3-5 cm uzunluğunda olacak şekilde doğrayın.

1-2 adet lime ya da limonu sıkın ve üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyerek salata sosu haline getirin.

Makarna, börülce ve bezelyeleri bir kapta karıştırın.

Üzerine salata sosunu ve dereotlarını ekleyerek tekrar karıştırın.

Bu tarifi ılık ya da soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

2. DENİZ BÖRÜLCELİ ENGİNAR

Malzemeler: