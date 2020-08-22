Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 4 farklı börülce tarifi!

Börülce hem oldukça faydalı bir besin hem de çok doyurucu. Bu durum da onu diyetlerin ve sağlıklı beslenme reçetelerinin baş kahramanı yapıyor. Normalde yaz aylarında tazesi çıkan börülceyi kış için derin dondurucuda saklamak mümkün. Bunun yanında kuru börülce yılın her zamanı bulunabiliyor. Taze börülce bol limonlu suyla haşlanarak, kuru börülce de kuru fasulye gibi önce suda bekletilip sonra kaynatılarak tüketilebiliyor. Peki, bu börülceler nasıl tariflerde kullanılıyor? İşte birbirinden güzel ve hafif 4 farklı börülce tarifi!
1 paket makarna
1 kase haşlanmış taze börülce
1 kase haşlanmış bezelye
1 avuç ince kıyılmış dereotu
Lime ya da limon
Zeytinyağı
Makarnayı haşlayın.
Börülceleri 3-5 cm uzunluğunda olacak şekilde doğrayın.
1-2 adet lime ya da limonu sıkın ve üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyerek salata sosu haline getirin.
Makarna, börülce ve bezelyeleri bir kapta karıştırın.
Üzerine salata sosunu ve dereotlarını ekleyerek tekrar karıştırın.
4 enginar
1 bağ haşlanmış deniz börülcesi
2 limon
1 fincan zeytinyağı
2-3 diş sarımsak
1 kapya biber
Enginarları geniş bir tencereye alın.
Üzerine 1 adet limonun suyunu sulandırarak dökün.
Biberleri küp küp doğrayın ve sarımsağı ezin.
Deniz börülcelerini tuz, kapya biberler ve sarımsakla karıştırın.
Haşlanan enginarların üzerine sıktığınız diğer limonu sürün.
Börülceleri enginarın üzerine yerleştirin ve limonun kalanını ve zeytinyağını dökün.
1 kase haşlanmış kuru börülce
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet küp küp doğranmış soğan
1 adet küp küp doğranmış havuç
1 adet küp küp doğranmış biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1 litre sıcak su
Bir tencerede zeytinyağını kızdırın ve soğan, havuç ve biberleri güzelce kavurun.
Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
Daha sonra kuru börülceleri de tencereye alarak kavurun.
Su ve tuz ekledikten sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
2 su bardağı haşlanmış kuru börülce
Yarımşar bağ; dereotu, maydanoz ve nane
10-15 kornişon
2 kapya biber
1 limonun suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 çay bardağı zeytinyağı
Yeşillikleri ince ince kıyın.
Biber ve kornişonları küp küp doğrayın.
Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum