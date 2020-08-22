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Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 4 farklı börülce tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Börülce için yaz aylarında tazesi, kış zamanlarında kurusuyla her an sofraları şenlendirebilecek bir lezzet de diyebiliriz. Hem bu hafif tat neredeyse her tarife eklenebiliyor ve farklı farklı birçok yemek ya da salata çeşidinde kullanılabiliyor. İşte sizler için hazırladığımız değişik ve hafif börülceli tarifler...

Yaz günlerinde içinizi ferahlatacak 4 farklı börülce tarifi!

Börülce hem oldukça faydalı bir besin hem de çok doyurucu. Bu durum da onu diyetlerin ve sağlıklı beslenme reçetelerinin baş kahramanı yapıyor. Normalde yaz aylarında tazesi çıkan börülceyi kış için derin dondurucuda saklamak mümkün. Bunun yanında kuru börülce yılın her zamanı bulunabiliyor. Taze börülce bol limonlu suyla haşlanarak, kuru börülce de kuru fasulye gibi önce suda bekletilip sonra kaynatılarak tüketilebiliyor. Peki, bu börülceler nasıl tariflerde kullanılıyor? İşte birbirinden güzel ve hafif 4 farklı börülce tarifi!

1. TAZE BÖRÜLCELİ DEREOTLU MAKARNA

Malzemeler:

  • 1 paket makarna

  • 1 kase haşlanmış taze börülce

  • 1 kase haşlanmış bezelye

  • 1 avuç ince kıyılmış dereotu

  • Lime ya da limon

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

  • Makarnayı haşlayın.

  • Börülceleri 3-5 cm uzunluğunda olacak şekilde doğrayın.

  • 1-2 adet lime ya da limonu sıkın ve üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyerek salata sosu haline getirin.

  • Makarna, börülce ve bezelyeleri bir kapta karıştırın.

  • Üzerine salata sosunu ve dereotlarını ekleyerek tekrar karıştırın.

  • Bu tarifi ılık ya da soğuk olarak da servis edebilirsiniz.

2. DENİZ BÖRÜLCELİ ENGİNAR

Malzemeler:

  • 4 enginar

  • 1 bağ haşlanmış deniz börülcesi

  • 2 limon

  • 1 fincan zeytinyağı

  • 2-3 diş sarımsak

  • 1 kapya biber

  • Tuz

    • Yapılışı:

    • Enginarları geniş bir tencereye alın.

    • Üzerine 1 adet limonun suyunu sulandırarak dökün.

    • Biberleri küp küp doğrayın ve sarımsağı ezin.

    • Deniz börülcelerini tuz, kapya biberler ve sarımsakla karıştırın.

    • Haşlanan enginarların üzerine sıktığınız diğer limonu sürün.

    • Börülceleri enginarın üzerine yerleştirin ve limonun kalanını ve zeytinyağını dökün.

    • Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

    3. ZEYTİNYAĞLI KURU BÖRÜLCE YEMEĞİ

    Malzemeler:

    • 1 kase haşlanmış kuru börülce

    • 1 çay bardağı zeytinyağı

    • 1 adet küp küp doğranmış soğan

    • 1 adet küp küp doğranmış havuç

    • 1 adet küp küp doğranmış biber

    • 1 yemek kaşığı domates salçası

    • 1 litre sıcak su

    • Tuz

    Yapılışı:

    • Bir tencerede zeytinyağını kızdırın ve soğan, havuç ve biberleri güzelce kavurun.

    • Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

    • Daha sonra kuru börülceleri de tencereye alarak kavurun.

    • Su ve tuz ekledikten sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

    • Sıcak ya da ılık olarak servis edebilirsiniz.

    4. KURU BÖRÜLCE SALATASI

    Malzemeler:

    • 2 su bardağı haşlanmış kuru börülce

    • Yarımşar bağ; dereotu, maydanoz ve nane

    • 10-15 kornişon

    • 2 kapya biber

    • 1 limonun suyu

    • 2 yemek kaşığı nar ekşisi

    • 1 çay bardağı zeytinyağı

    • Tuz

    Yapılışı:

    • Yeşillikleri ince ince kıyın.

    • Biber ve kornişonları küp küp doğrayın.

    • Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.

    • Üzerine limon suyu, nar ekşisi ve zeytinyağı ile yaptığınız salata sosunu dökün. Afiyet olsun!


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