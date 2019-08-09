Yaz güzeli baklanın sağlığa olan 8 faydası

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, Baklagiller familyasından olan bakla mevsimin kıştan bahara döndüğünün ilk müjdecilerinden olduğunu ifade ederek, “Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen bakla mutfağımızda taze, iç veya kuru olarak tüketilir. Bitkisel protein oranı yüksek olan bakla vitamin ,mineral ve lif açısından oldukça zengindir. 1 bardak (170 gram ) pişmiş bakla 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir. Folik asit, manganez, bakır, fosfor, demir ve potasyum açısından da oldukça zengindir” dedi.

İrem İmrağ baklanın insan vücuduna kazandırdığı 8 faydasını ise şöyle sıraladı:

1. Parkinson hastalığının semptomlarını hafifletir

Parkinson hastalığı dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir.

2. Doğum anomalilerini önler