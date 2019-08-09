YEMEK

Yaz güzeli baklanın sağlığa olan 8 faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

Lezzetine doyum olmaz yaz mahsulü baklanın faydaları saymakla bitmiyor. Bitkisel protein oranı yüksek olan bakla, düzenli olarak tüketildiğinde vücuda adeta kalkan oluyor.

Yaz güzeli baklanın sağlığa olan 8 faydası

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, Baklagiller familyasından olan bakla mevsimin kıştan bahara döndüğünün ilk müjdecilerinden olduğunu ifade ederek, “Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yetişen bakla mutfağımızda taze, iç veya kuru olarak tüketilir. Bitkisel protein oranı yüksek olan bakla vitamin ,mineral ve lif açısından oldukça zengindir. 1 bardak (170 gram ) pişmiş bakla 187 kalori, 33 gram karbonhidrat, 13 gram protein, 9 gram lif ve 1 gramdan az yağ içerir. Folik asit, manganez, bakır, fosfor, demir ve potasyum açısından da oldukça zengindir” dedi.

İrem İmrağ baklanın insan vücuduna kazandırdığı 8 faydasını ise şöyle sıraladı:

1. Parkinson hastalığının semptomlarını hafifletir

iStock-968176434

Parkinson hastalığı dopamin üreten beyin hücrelerinin ölümüne sebep olduğundan Parkinson hastalarında düşük dopamin seviyesi görülür. Vücutta dopamine çevrilen bir nörotransmitter olan levodopa açısından oldukça zengin olan bakla Parkinson hastalığı semptomlarını hafifletir.

2. Doğum anomalilerini önler

Omurilik ve beyin gelişimi açısından oldukça önemli olan folik asit nöral tüp defektini önlediğinden hamile annelerin mutlaka alması gereken bir vitamindir. Folik asit içeriğiyle zengin olan bakla sağlıklı fetal gelişimi destekler.

3. İmmün sistemi güçlendirir
iStock-1061849382

Serbest radikallere savaşarak vücudu oksidatif strese karşı koruyan antioksidanlar açısından oldukça zengin olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirir.

4. Kemik sağlığını korur

kemik

Manganez ve bakır açsından zengin olan bakla kemik kaybını önler.

5. Kansızlık semptomlarını hafifletir

Demir eksikliği yorgunluk ,güçsüzlük, baş dönmesi ile karakterize olan kansızlığa yol açar. Demir açısından zengin olan bakla kandaki demir seviyesini arttırarak kansızlık semptomlarının hafiflemesini sağlar. Baklanın içeriğindeki demirin daha iyi emilimi için C vitamini içeren gıdalarla birlikte alınması çok daha iyi olacaktır.

6.Yüksek kan basıncını önler

İçeriğindeki magnezyum ve potasyum sayesinde yüksek kan basıncını önler ve kalp sağlığını korur.

7. Kilo vermeye yardımcı olur

Protein ve lif açısından oldukça zengin olan bakla doygunluk hissini artırarak gün içerinde alınan kalori miktarını azaltacağından kilo vermeye yardımcı olur.

8. Kolesterolü düşürür

İçeriğindeki çözünebilir lif sayesinde kolesterol seviyesini düşürür.”

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Etten sonra yemek midede çürümeye neden oluyorEtten sonra yemek midede çürümeye neden oluyor
Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandıTürk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baklanın faydaları bakla neye iyi gelir baklanın yararları

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı!

Netflix'in Türk dizisi Aşk 101'den ilk fragman yayınlandı!

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Kurban etini neden poşete koymamalısınız?

Kurban etini neden poşete koymamalısınız?

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramın ilk günü et tüketmeyin! Neden mi?

Bayramın ilk günü et tüketmeyin! Neden mi?

Diyetisyen İpek: Etin üzerine tatlı yemeyin

Etten sonra yemek midede çürümeye neden oluyor

Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Türk mutfağının eşsiz lezzeti yaz mevsimine uyarlandı

Tadı ballı sağlığa şifacı kavunun 7 faydası

Çekirdeğinde bile şifa var! Tadı ballı sağlığa şifalı

Mehmet Göksu: "Kaliteli bir baklava 60 TL’den ucuz olamaz"

Merdiven altı üretime dikkat! Bu fiyatın altındakileri almayın

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

Bu bilgilere hepimizin ihtiyacı var: Fast food restoranlarında yememeniz gereken 6 şey

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.