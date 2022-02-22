Yaz kış yapabileceğiniz besleyici ve sağlıklı bir yemek: Patlıcanlı bulgur köftesi tarifi

Evde bulunan en kolay malzemelerle değişik bir yemek yapmak isterseniz doğru yerdesiniz! Bulgur irmik ve bol bol baharattan oluşan köftesiyle, közlenmiş patlıcanlarıyla kokusu da bir hayli güzel olacak bu yemeği misafirlerinizi de memnun etmek için hızlıca hazırlayabilirsiniz... Ayrıca bakıldığında günlerin de vazgeçilmez bir mezesi olabilecek patlıcanlı bulgur köftesinin tarifine beraber bakalım.
MALZEMELER
KÖFTESİ İÇİN
1,5 su bardağı köftelik bulgur
Yarım su bardağı irmik
1 yumurta
4 çorba kaşığı un
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
YOĞURTLU SOSU İÇİN
2 su bardağı yoğurt
3 patlıcan
2-3 diş sarımsak
SALÇALI SOS İÇİN
4 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
HAZIRLANIŞI
İlk olarak patlıcanları güzelce yıkayıp, köz tavasına koyun.
Yumuşacık közlenen patlıcanları bir poşete alıp ağzını bağlayın.
Soğuması için bir kenarda bekletin.
Bir çırpma kabının içerisine yoğurdu aktarın.
Ezilen sarımsakları yoğurda ekleyin. Tuzunu da ayarlayıp güzelce çırpın.
Kabukları yumuşayan patlıcanları soyun ve önce minik minik doğrayıp sonra püre haline getirin.
Hazırladığınız sarımsaklı yoğurtla köz patlıcan püresini birleştirin. Bu karışımı genişçe bir servis kabına aktarın.
Bulgur köftesinin yapılışına geçin.
Geniş bir yoğurma kabını alıp içerisine köftelik bulgur ve irmiği alın.
Üzerine kaynar suyu ekleyip kabınızın kapağını kapatın. (Bulgur ve irmiğin şişmesi için 15 dakika kadar bekleyin.)
İrmik ve bulgurlu karışım ılıdığında içerisine yumurta kırın.
Tuz, salça, un, karabiber, kimyon, pul biberi ilave edip tıpkı içli köfte hamuru gibi yoğurun.
Kıvam alan bulgur köftesini kısa bir süre dinlendirip küçük toplar halinde yuvarlayın.
Kaynayan suyun içerisine bulgur köftelerini atın. (Yumurtalı olduğu için dağılmayacak.)
Bir sos tavasına ayçiçeği yağını ve domates salçasını alıp eritin.
Haşlanan köfteleri hazırlanan salçalı sosla karıştırın.
Patlıcanlı yoğurtlu dip sosun üzerine salçalı soslu bulgur köftelerini yerleştirin.
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