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Yaz kış yapabileceğiniz besleyici ve sağlıklı bir yemek: Patlıcanlı bulgur köftesi tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin en güzel kokuya sahip sebzelerinden biri olan patlıcanla, muhteşem bir yaz yemeği yapmaya ne dersiniz? Patlıcan ve bulguru bir araya getirirken doyuruculuğu artan, aynı zamanda yoğurt sosuyla da çok iyi ferahlatan bu yemeği denemek için kolları sıvayın!

Yaz kış yapabileceğiniz besleyici ve sağlıklı bir yemek: Patlıcanlı bulgur köftesi tarifi

Evde bulunan en kolay malzemelerle değişik bir yemek yapmak isterseniz doğru yerdesiniz! Bulgur irmik ve bol bol baharattan oluşan köftesiyle, közlenmiş patlıcanlarıyla kokusu da bir hayli güzel olacak bu yemeği misafirlerinizi de memnun etmek için hızlıca hazırlayabilirsiniz... Ayrıca bakıldığında günlerin de vazgeçilmez bir mezesi olabilecek patlıcanlı bulgur köftesinin tarifine beraber bakalım.

PATLICANLI BULGUR KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

  • 1,5 su bardağı köftelik bulgur

  • Yarım su bardağı irmik

  • 1 yumurta

  • 4 çorba kaşığı un

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı kaynar su

YOĞURTLU SOSU İÇİN

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 3 patlıcan

  • 2-3 diş sarımsak

  • Bir çimdik tuz

SALÇALI SOS İÇİN

  • 4 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak patlıcanları güzelce yıkayıp, köz tavasına koyun.

  • Yumuşacık közlenen patlıcanları bir poşete alıp ağzını bağlayın.

  • Soğuması için bir kenarda bekletin.

  • Bir çırpma kabının içerisine yoğurdu aktarın.

  • Ezilen sarımsakları yoğurda ekleyin. Tuzunu da ayarlayıp güzelce çırpın.

  • Kabukları yumuşayan patlıcanları soyun ve önce minik minik doğrayıp sonra püre haline getirin.

  • Hazırladığınız sarımsaklı yoğurtla köz patlıcan püresini birleştirin. Bu karışımı genişçe bir servis kabına aktarın.

  • Bulgur köftesinin yapılışına geçin.

  • Geniş bir yoğurma kabını alıp içerisine köftelik bulgur ve irmiği alın.

  • Üzerine kaynar suyu ekleyip kabınızın kapağını kapatın. (Bulgur ve irmiğin şişmesi için 15 dakika kadar bekleyin.)

  • İrmik ve bulgurlu karışım ılıdığında içerisine yumurta kırın.

  • Tuz, salça, un, karabiber, kimyon, pul biberi ilave edip tıpkı içli köfte hamuru gibi yoğurun.

  • Kıvam alan bulgur köftesini kısa bir süre dinlendirip küçük toplar halinde yuvarlayın.

  • Kaynayan suyun içerisine bulgur köftelerini atın. (Yumurtalı olduğu için dağılmayacak.)

  • Bir sos tavasına ayçiçeği yağını ve domates salçasını alıp eritin.

  • Haşlanan köfteleri hazırlanan salçalı sosla karıştırın.

  • Patlıcanlı yoğurtlu dip sosun üzerine salçalı soslu bulgur köftelerini yerleştirin.

  • Yanında bol salata ve kızarmış patatesle şık bir sunum yapabilirsiniz.

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