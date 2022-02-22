Yaz kış yapabileceğiniz besleyici ve sağlıklı bir yemek: Patlıcanlı bulgur köftesi tarifi

Evde bulunan en kolay malzemelerle değişik bir yemek yapmak isterseniz doğru yerdesiniz! Bulgur irmik ve bol bol baharattan oluşan köftesiyle, közlenmiş patlıcanlarıyla kokusu da bir hayli güzel olacak bu yemeği misafirlerinizi de memnun etmek için hızlıca hazırlayabilirsiniz... Ayrıca bakıldığında günlerin de vazgeçilmez bir mezesi olabilecek patlıcanlı bulgur köftesinin tarifine beraber bakalım.

PATLICANLI BULGUR KÖFTESİ TARİFİ

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN

1,5 su bardağı köftelik bulgur

Yarım su bardağı irmik

1 yumurta

4 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı kaynar su

YOĞURTLU SOSU İÇİN

2 su bardağı yoğurt

3 patlıcan

2-3 diş sarımsak

Bir çimdik tuz

SALÇALI SOS İÇİN

4 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

1 çorba kaşığı domates salçası

HAZIRLANIŞI