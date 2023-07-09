Yaz Şarkısı'nın Gülbeyaz'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Nilsu Berfin Aktaş evli mi? İşte dizileri...

Nilsu Berfin Aktaş, Yaz Şarkısı dizisinde Gülbeyaz karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturduğu Yaz Şarkısı dizisinin senaryosunu Ramazan Demirli, Zafer Özer Çetinel ve Görkem Tüzün kaleme aldı. Yaz Şarkısı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Nilsu Berfin Aktaş dizinin ilk bölümü öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. İşte Yaz Şarkısı'nın Gülbeyaz'ı Nilsu Berfin Aktaş hakkında merak edilenler...

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş 17 Ağustos 1998 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

2018 yılında yayımlanan Geleceğin Starı adlı yarışması ile tanınan Aktaş, tarihler 2019'u gösterdiğinde Ersoy Güler'in yönetmenliğini üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Gökçe Mollaoğlu karakterini canlandırdı.

Daha sonra Aktaş, 2021 yılında Star TV'de yayımlanan ve yönetmenliğini Onur Tan'ın yaptığı Benim Hayatım adlı dizide başrol olmuştur. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizide başrolde oynadı.

YAZ ŞARKISI'NIN NİLSU BERFİN AKTAŞ EV

Lİ Mİ?

Nilsu Berfin Aktaş, 2011 yılında Ankara'da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik'le sünyaevine girdi.

Nilsu Berfin Aktaş'ın cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanacağı eşi tarafından doğrulandı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN OYNADIĞI DİZİLER

2019-2021 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

2021 Benim Hayatım

2021 Ölüm Zamanı

2022 Kalp Yarası

2022-2023 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

2023- Yaz Şarkısı Gülbeyaz / Yaz Yıldırım

