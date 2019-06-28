Yaz sofralarına yakışır: Nar gibi kızarmış 5 yaz yemeği tarifi

Yazın ne pişireceğim derdine son verecek en lezzetli ve şaşırtıcı kızartma tariflerini sizler için bir araya getirdik, afiyetler!

Bamya kızartması



Sadece sap kısımlarını alıp kısa süre haşladığınız bamyalardan nefis bir bamya kızartması tarifi hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz. Klasik tariflerden sıkılanlar için en lezzetli alternatif. Tarifin detayları için tıklayın.

Karışık kızartma

Sıcaklarda içinizi baymayacak klasik bir tarif. lezzeti her zaman şahanedir. Üzerine bir de sarımsaklı yoğurt dökünce tadından yenmez. Biz her gün yesek sıkılmayız :) Karışık yaz kızartması tarifi için tıklayın.

Kabak çiçeği dolması kızartması



Yaz mevsiminin en özel yiyeceklerindendir kabak çiçeği. Sabahın ilk ışıklarında toplanır, zahmeti biraz fazladır. Tadına doyum olmayan kabak çiçeği dolmasına farklı bir yorum getirdik. İç harcını değiştirdik üstüne bir de kızarttık. Aman dikkat, parmaklarınızı yemeyin sonra :) Tarifin detayları için tıklayın.

Galeta unlu patlıcan kızartması



Kızartma alışkanlıklarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ağzınızda dağılan çıtır patlıcan kızartmalarına bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.