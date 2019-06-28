YEMEK

Yaz sofralarına yakışır: Nar gibi kızarmış 5 yaz yemeği tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin olmazsa olmazı sebze kızartmalarıdır. Günün her öğünü afiyetle yiyebiliriz. Bunaltıcı sıcaklarda bir de yanına ayran açınca keyifli bir yemek kaçınılmazdır.

Yaz sofralarına yakışır: Nar gibi kızarmış 5 yaz yemeği tarifi

Yazın ne pişireceğim derdine son verecek en lezzetli ve şaşırtıcı kızartma tariflerini sizler için bir araya getirdik, afiyetler!

Bamya kızartması

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Sadece sap kısımlarını alıp kısa süre haşladığınız bamyalardan nefis bir bamya kızartması tarifi hazırlayabilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz. Klasik tariflerden sıkılanlar için en lezzetli alternatif. Tarifin detayları için tıklayın.

Karışık kızartma

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Sıcaklarda içinizi baymayacak klasik bir tarif. lezzeti her zaman şahanedir. Üzerine bir de sarımsaklı yoğurt dökünce tadından yenmez. Biz her gün yesek sıkılmayız :) Karışık yaz kızartması tarifi için tıklayın.

Kabak çiçeği dolması kızartması

dolma
Yaz mevsiminin en özel yiyeceklerindendir kabak çiçeği. Sabahın ilk ışıklarında toplanır, zahmeti biraz fazladır. Tadına doyum olmayan kabak çiçeği dolmasına farklı bir yorum getirdik. İç harcını değiştirdik üstüne bir de kızarttık. Aman dikkat, parmaklarınızı yemeyin sonra :) Tarifin detayları için tıklayın.

Galeta unlu patlıcan kızartması

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Kızartma alışkanlıklarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ağzınızda dağılan çıtır patlıcan kızartmalarına bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Peynirli hamur kızartması

hamur
Hafif, az yağlı, bol peynirli çıtır hamur... Dilerseniz kahvaltıya dilerseniz akşam yemeği niyetine hazırlayabilirsiniz. Tarifin detayları için tıklayın.

Yoğurtlu şalgam kızartması

şalgam
Yoğurtlu şalgam kızartmasının kökleri Osmanlı mutfağına dayanıyor. Özellikle Ramazan ayında saray mutfağında kendine yer bulan yoğurtlu şalgam kızartması, sosuyla da bütünleşerek damaklara ziyafet çektiriyor. Tarifin detayları için tıklayın.

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kızartma tarifleri yaz yemekleri

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