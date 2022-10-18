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Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

18.10.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatili, ara ve yarıyıl tatilleri 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her yıl okullar açılmadan önce eğitim takvimini paylaşıyor. Yaz tatili doğrultusunda okulların kapanacağı tarih ile ara ve yarıyıl tatil günleri hem öğrenciler hem de okul çalışanları tarafından merak ediliyor. Peki, Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri...

Yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri

Okulların açılmasıyla beraber eğitim takviminde yer alan tarihler sıklıkla sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Ekim ayının sonuna gelinmesiyle beraber ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili gündeme geldi. MEB daha önce konuya ilişkin tarihleri paylaşmıştı. İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, 16 Haziran 2023’de ise okulların kapanacağını belirtmişti.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2022 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

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İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

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