Yaz transfer döneminde adı sıklıkla G.Saray ve F.Bahçe ile anılan Yves Bissouma yine sakatlandı!

Yaz transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Yves Bissouma, Mali Milli Takımı ile Madagaskar karşısına çıktı. Oyuna sonradan giren isim 10 saniye sonra darbe aldı ve sahada sadece 6 dakika kalabildi. Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Burak Kavuncu
MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Yaz transfer döneminde Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Yves Bissouma’nın peşini talihsizlikler bırakmıyor. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Tottenham’ın orta saha oyuncusu Mali Milli Takımı ile çıktığı maçta bir kez daha oyundan çıkmak zorunda kaldı.

6 DAKİKA KALABİLDİ!

Yves Bissouma, Mali formasıyla aylar sonra sahalara döndü ve yine sakatlandı. Dünya Kupası Afrika elemeleri maçında Mali’nin Madagaskar’ı 4-1 yendiği maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Bissouma, oyuna girdikten 10 saniye sonra ayağına bir darbe aldı ve 6 dakika sonra sedye ile sahadan çıkartıldı.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE TRANSFER EDİLMEMİŞTİ

Transfer dönemi boyunca menajerler tarafından Tottenham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilen Bissouma için 2 Türk kulübü de sakatlıklarını gerekçe göstererek oyuncuyla sözleşme imzalamamıştı. Geçtiğimiz sezonun sonlarından bu yana sakatlıklara başı fena halde dertte olan oyuncunun, Mali Milli Takımı ile yaşadığı bu son sakatlıkta gerekçeleri doğrular nitelikte oldu.

