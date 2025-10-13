Yaz transfer döneminde adı sıklıkla G.Saray ve F.Bahçe ile anılan Yves Bissouma yine sakatlandı!

Yaz transfer döneminde Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Yves Bissouma’nın peşini talihsizlikler bırakmıyor. Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan Tottenham’ın orta saha oyuncusu Mali Milli Takımı ile çıktığı maçta bir kez daha oyundan çıkmak zorunda kaldı.

6 DAKİKA KALABİLDİ!

Yves Bissouma, Mali formasıyla aylar sonra sahalara döndü ve yine sakatlandı. Dünya Kupası Afrika elemeleri maçında Mali’nin Madagaskar’ı 4-1 yendiği maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Bissouma, oyuna girdikten 10 saniye sonra ayağına bir darbe aldı ve 6 dakika sonra sedye ile sahadan çıkartıldı.

SAKATLIĞI SEBEBİYLE TRANSFER EDİLMEMİŞTİ

Transfer dönemi boyunca menajerler tarafından Tottenham'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerilen Bissouma için 2 Türk kulübü de sakatlıklarını gerekçe göstererek oyuncuyla sözleşme imzalamamıştı. Geçtiğimiz sezonun sonlarından bu yana sakatlıklara başı fena halde dertte olan oyuncunun, Mali Milli Takımı ile yaşadığı bu son sakatlıkta gerekçeleri doğrular nitelikte oldu.