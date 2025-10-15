SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile'nin başı fena dertte! Savcılık el koydu...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın eski futbolcusu Ciro Immobile'nin İtalya’da kurduğu futbol akademisine İtalya savcılığı tarafından el konuldu. Yaz transfer döneminde İtalya'nın Bologna ekibine transfer olan yıldız oyuncunun başı fena derde girdi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile'nin başı fena dertte! Savcılık el koydu...
Burak Kavuncu
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bologna
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya geçen Ciro Immobile’nin İtalya’da kurduğu futbol akademisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YAPI İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş tan Bologna ya transfer olan Ciro Immobile nin başı fena dertte! Savcılık el koydu... 1

İtalyan medyasından La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, yıldız oyuncunun kurduğu futbol akademisine yapı ihlalleri nedeniyle soruşturma açıldı. Torre Annunziata Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; akademide inşaat ihlalleri ve tehlikeli atıkların yasadışı bertaraf edildiği iddia edilirken, ihtiyati tedbirle el koyma kararı uygulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaz transfer döneminde Beşiktaş tan Bologna ya transfer olan Ciro Immobile nin başı fena dertte! Savcılık el koydu... 2

Ciro Immobile'nin aile üyelerinin de dahil olduğu 6 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecekŞahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecek
İnanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü...İnanılmaz olay: Sahada rakibini yumruklayarak öldürdü...
Anahtar Kelimeler:
İtalya Ciro Immobile soruşturma beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.