Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile'nin başı fena dertte! Savcılık el koydu...

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Bologna'ya geçen Ciro Immobile’nin İtalya’da kurduğu futbol akademisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YAPI İHLALLERİ TESPİT EDİLDİ!

İtalyan medyasından La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre, yıldız oyuncunun kurduğu futbol akademisine yapı ihlalleri nedeniyle soruşturma açıldı. Torre Annunziata Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; akademide inşaat ihlalleri ve tehlikeli atıkların yasadışı bertaraf edildiği iddia edilirken, ihtiyati tedbirle el koyma kararı uygulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ciro Immobile'nin aile üyelerinin de dahil olduğu 6 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.