YEMEK

Yaza fit girmek isteyenler buraya: 3 ayda 24 kilo verdiren sirkeli sarımsak turşusu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

Yavaş yavaş baharı karşılamaya hazırlandığımız şu dönemde sizin de biriken kış kilolarınız var ise şimdi bahsedeceğimiz bu popüler diyetten faydalanabilirsiniz. Kilo problemi yaşayanların uyguladığı diyetle birlikte yaza fit bir şekilde girmeniz mümkün olabilir ancak öncesinde doktor onayı almanızı tavsiye ediyoruz.

Yüzde yüz doğal yöntemlerle hazırlanan elma sirkeli sarımsak turşusu şu sıralar popüler bir kür. Kilo vermek isteyenlerin başvurduğu bu yöntemle 3 ayda 20 küsür kilo kaybedenler mevcut. Ancak bu durum hepimiz için geçerli değil, çünkü metabolizma hızı kişiden kişiye değişen bir durum. Son derece doğal ve sağlıklı malzemelerle hazırlanan kürü denemek için öncelikle herhangi bir sağlık probleminizin olmadığından emin olmalısınız. Aksi halde yan etkileri görülebilir.

Yaza fit girmek isteyenler buraya: 3 ayda 24 kilo verdiren sirkeli sarımsak turşusu

Elma sirkeli sarımsak turşusu nasıl hazırlanır?

Elma sirkeli sarımsak turşusu nasıl hazırlanır?
1 litre ev yapımı elma sirkesi (hazır kullanmamaya özen gösterin), 250 gram ezilmiş sarımsak, 2 litrelik cam kavanoz ve koyu renkli bez torba

Yapılışı

Yapılışı
Organik sirkeyi tamamen ezilmiş sarımsaklarla karıştırın ve cam kavanoza aktarın. Sirkeli sarımsağın ağzını sıkıca kapatın ve koyu renkli bez torba içinde, karanlık bir bölgede 15 gün boyunca bekletin.

Nasıl tüketilir?

Nasıl tüketilir?
15 gün beklettikten sonra turşunuz kullanıma hazır hale geldi. Artık her öğünde yemek yemeden yarım saat önce 1 tatlı kaşığı için. Bu süreçte yediklerinize de dikkat etmeniz önemli. Karbonhidrat miktarını azaltmaya dikkat edin ve günlük planlarınıza en az 30 dakika yürüyüş dahil edin. Yağ yakmanızı hızlandıran kürle 3 ay içinde fazlalıklarınızdan kurtulmanız mümkün.

Kimler tüketmemeli?

Kimler tüketmemeli?
Anne adayları, emziren anneler, mide sorunları yaşayanlar ve tansiyon problemi olanlar bu kürden uzak durmalı.
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