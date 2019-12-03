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Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra iade edildi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 16:10 | Son Güncelleme

Yazar Milan Kundera'ya Çekya vatandaşlığı 40 yıl sonra iade edildi

PRAG (AA) - Dünyaca ünlü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera'ya 40 yıl sonra vatandaşlığı geri verildi.

Çekya'nın Paris Büyükelçisi Petr Drulak, Kundera'nın vatandaşlık sertifikasının geçen hafta Paris'te kendisine takdim edildiğini belirtti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ile geçen yıl Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Kundera'nın vatandaşlığını geri kazanmasının yolunun açıldığı belirtiliyor.

Komünist Çekoslovakya'dan 1975'te kaçan Kundera, yaşamını Fransa'da sürdürüyor. Yazar, "Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği", "Roman Sanatı", "Ahlaksızlık" gibi dünyaca ünlü eserlerini bu ülkede kaleme aldı.

Çekoslovakya hükümeti, "Gülüşün ve Unutuşun Kitabı"nın yayımlandığı 1978 yılında Kundera'yı vatandaşlıktan çıkarmıştı.

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