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YAZEM vites yükseltiyor

20.01.2021 18:03 | Son Güncelleme:
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Kısa süre önce yazılım meraklılarına yapılan davet üzerine alınan taleplerle oluşturulan yeni ekiplerle faaliyetlerini sürdüren YAZEM’de bir ileri düzeye geçmek için eğitim ve sınav gerçekleştirilecek.

Kısa süre önce yazılım meraklılarına yapılan davet üzerine alınan taleplerle oluşturulan yeni ekiplerle faaliyetlerini sürdüren YAZEM’de bir ileri düzeye geçmek için eğitim ve sınav gerçekleştirilecek. Merkez, bu süreçte yer almak üzere yeni yazılım meraklılarına da çağrıda bulundu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (YAZEM) ‘yorumu kodlayabilmek ve kodu yorumlayabilmek’ ile ‘çözüm için yazılım ilkeleri’ doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Merkez; çalışmaları ilerletebilmek ve çağdaş teknolojik düzeye hızlıca ulaşabilmek adına 25 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında psikoloji, felsefe, önermeler mantığı ve matematikte kümeler konularında çalışmalar gerçekleştirecek. Süreç sonunda ileri düzeye geçmek içinse sınav yapılacak. Çalışmalarda yer almak üzere mevcut ekiplerin yanı sıra yeni yazılım meraklılarına da katılım çağrısı yapıldı.
Kısa süre önce yazılım meraklılarına yaptıkları davete çok sayıda geri dönüş olduğunu ve oluşturdukları ekiplerle çalışmalara başladıklarını aktaran YAZEM Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Cem Özkurt, “Bu alanda kendimizi geliştirebilmek için en çok üzerinde en çok çalışılması gereken alanlar biyoloji, matematik ve bilgisayar bilimi. Ekip arkadaşlarımız için bir eğitim programı hazırladık. Kendileriyle iletişim ağımız üzerinden kitaplar paylaşacağız. Onlar bu kitapları okuyarak aldıkları notları ve bunları kendi gündelik yaşamlarıyla ne kadar ilişkilendirebildiklerini gösteren, kendi el yazılarıyla oluşturdukları belgeleri her gün belirli bir saate kadar bizimle paylaşacaklar. Her katılımcıdan 14 günlük eğitim sonucunda 14 belgeyi tamamlamış olmasını isteyeceğiz” diye konuştu.
Katılımcıların süreç içerisinde web eğitimlerini ve çeviri görevlerini de sürdüreceklerini belirten Özkurt, “Eğitim sonucunda bir üst düzeydeki başka bir eğitime geçeceğiz. Bu eğitimin temelini de yine benzer konular oluşturacak ancak bunların yanına algoritma geliştirme ve sayısal düşünme konularını da ekleyeceğiz. Katılımcıların bir ileri düzeye geçmek için koşul olarak sunulan 14 belgenin her birinden en az 70, yapılacak yazılı sınavdan ise en az 85 almaları gerekecek. Başarılı olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçmeyi başaracak. Sürece mevcut ekiplerin yanı sıra yeni arkadaşlarımızın katılmalarını da istiyoruz. İlgi duyanlar ve kendisini yazılım ve yapay zekâ alanında geliştirmek isteyenler için 1 Şubat - 14 Şubat tarihleri arasında ‘başlangıç’ düzeyinde bir eğitim daha planladık. Bu eğitime katılmak ve her türlü soru sormak isteyenler yapayzeka.subu.edu.tr adresinde belirtilen telefon numarası üzerinden bize ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.

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