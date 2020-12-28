Yazılım mühendisi 4 genç şehirlerine özel mobil paket servis uygulaması geliştirdi

CİHAN OKUR - Amasya'da yazılım mühendisi 4 girişimci genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde kısıtlamalardan etkilenen esnafı dahil ettikleri, şehre özel bir mobil paket servis uygulaması geliştirdi.

Özellikle, restoran ve kafelerde paket servis uygulamasına geçilmesinin ardından, kentteki esnafın, kurye ve sipariş noktasında sıkıntı yaşadıklarını gören yazılım mühendisi Uğur Albayrak (33), Ahmet Yusuf Toğtay (22), Nurettin Taha Şahin (25) ve Ahmet Sinan Güler (25), merkezdeki tüm esnafın dahil olabileceği sanal bir AVM kurarak, isteyenlere de aynı zamanda kurye desteği sağlamaya başladı.

Bir ay önce başlayan uygulamadan şimdilik günlük ortalama 200 kişi yararlanıyor, girişimci gençler, verilen her sipariş için belirli bir komisyon ücreti alıyor.

Esnaf ve vatandaşların memnuniyet duyduğu uygulayamaya, Amasya'ya özgü "heri" kelimesinden esinlenerek "Heriii" ismini veren gençler, salgın döneminde yaşanan sıkıntılarla esnafın başa çıkmasını ve vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmasını hedefliyor.