Yazın Hem Çalışıp Hem Tatil Yapabileceğiniz Workation Rotaları

Bir yanda denizin sesi, diğer yanda toplantı bildirimi... Ama bu ikisi neden çelişsin ki? “Workation” yani çalışırken tatil yapma fikri, artık sadece dijital göçebelerin değil, ofis hayatından esnek çalışma düzenine geçen herkesin radarında. İyi bir internet bağlantısı, sessiz bir köşe ve öğle arasında sahile uzanma şansı varsa, neden dört duvar arasında kalasınız?

Kaş, Antalya

Sakin atmosferiyle ünlü Kaş, eğer ekran başında geçirdiğiniz saatlere huzurlu bir fon müziği eklemek isterseniz mükemmel bir adres. Gün içinde minimal sesli bir kafede mail’lerinize bakabilir, akşamüstü Limanağzı’nda denize girebilirsiniz. Çalışma molalarını deniz kokusuyla almak gibisi yok!

Bozcaada, Çanakkale

Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken Slack mesajlarını kontrol etmek, Bozcaada’nın iş temposuna entegre olmuş hali. Butik otellerdeki sessiz köşeler, bir dizüstü bilgisayar ve kahveyle birleşince üretkenliğiniz beklenmedik biçimde artabilir. Bir de akşam rakı-balık eşliğinde günün stresini atarsanız, her şey yerli yerine oturur.

Ayvalık-Cunda, Balıkesir

Eski taş evler, sabahları zeytin ağaçları arasında geçen yürüyüşler ve gün boyu süren hafif bir esinti... Ayvalık ve Cunda, çalışmaya ilham veren o ağırbaşlı ve karakterli atmosferi fazlasıyla sunuyor. Özellikle haftalık konaklamalar için kiralanan taş evler, size hem “ev” hissi verir hem de yaratıcı düşünmeye alan açar.

Datça, Muğla

“Sakinlik arıyorum ama sıkılmak istemiyorum” diyorsanız, Datça tam size göre. Sabahları çalışıp, öğleden sonra Eski Datça sokaklarında gezintiye çıkabilir, akşamüstü Knidos Antik Kenti’ne uğrayabilirsiniz. Üstelik iyi kahve yapan yerlerin sayısı da hiç az değil.

Şirince, İzmir

Doğanın kucağında, ama hala bağlantıda kalabileceğiniz ender yerlerden biri. Şirince’nin taş evlerinde çalışırken pencereden gelen kuş sesleri eşliğinde zaman daha yavaş akıyor. Öğle arasında köy pazarından meyve alıp geri kalan günü yenilenmiş şekilde tamamlamak, klasik ofis günlerinden çok daha cazip.

Akyaka, Muğla

Azmak Nehri’nin serinliği, gün boyu esen rüzgarı ve sessiz sokaklarıyla Akyaka, çalışmak için huzurlu; tatil için yeterince renkli. Kitesurf yapanları izlerken Zoom toplantılarına katılmak, yazın iş-yaşam dengesi açısından oldukça motive edici olabiliyor. Günü sonlandırmak için nehir kenarında bir yürüyüş şart!

Assos, Çanakkale

Tarihle iç içe, ilhama açık bir workation noktası. Assos’ta internet sıkıntısı yaşatmayacak oteller mevcut, özellikle tepede manzaraya karşı çalışmak ayrı bir keyif. Gün sonunda Antik Liman’a inip ayaklarınızı suya sokarken planlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Bodrum’un kalabalığından sıyrılmak ama hala merkezden uzaklaşmamak isteyenler için Gümüşlük biçilmiş kaftan. Sessiz sakin yapısı ve sanat dolu atmosferi, hem zihninizi boşaltmanıza hem de işlerinize odaklanmanıza yardımcı olur. Gündüz dosyalar, akşamüstü gün batımı…

Olympos, Antalya

Biraz bohem, biraz doğa, biraz da özgürlük… Ağaç evlerde konaklayıp sabahları kuş sesleriyle uyanmak, öğlene kadar işleri bitirip kalan zamanınızı doğayla geçirmek mümkün. Telefon sinyali zayıf ama Wi-Fi iyi; tam bir odaklanma alanı.

Küçükkuyu, Ayvacık

Kazdağları’nın eteklerinde, denize nazır bir masa hayal edin… Küçükkuyu hem doğası hem de sakinliğiyle sizi şehirden koparmadan dinlendiriyor. Üstelik akşam yemeğinde Ege mezeleriyle kendinizi ödüllendirmek de işin bonusu.