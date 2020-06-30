Yazlık eviniz enerjinizi tüketmesin! Birbirinden şık dekorasyon önerileri ile...

Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık ev dönemi açıldı. Yaz mevsiminin keyfini çıkarabileceğiniz yazlık evlerinizde tercih edeceğiniz dekorasyon seçimleri oldukça önemli. Konforlu ve pratik çözümlerin yanı sıra hayallerinizdeki yazlık evi oluşturmanıza yardımcı olarak dekoratif ürünleri tercih etmenizde fayda var. Pratik kullanım olanağı sağlayarak hoş bir ortam yaratmanıza yardımcı olacak tasarımlar yazlık evleriniz için oldukça uygun seçenekler arasında yer alıyor.
Yazlık evinizde önceliğinizin dinlenmek ve yazın tadını çıkarmak olduğunu unutmayın. Bu nedenle sizi temizlik anlamında daha az yoracak seçimler ile işinizi kolaylaştırın. Basit ve minimal bir yaşam alanı oluşturarak konforu sağlamanız ve işlevsel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz oldukça mümkün! Hem böylelikle sade ve ferah bir ortam oluşturarak yaz mevsimini doyasıya yaşayabilirsiniz.
Günün büyük bir bölümünü geçireceğiniz terasınız ya da verandanız varsa bu alanı ışıklarla süsleyebilirsiniz. Köşesine kuracağınız bir hamak ile kitap okurken ya da dinlenirken doyasıya konforu yaşayabilirsiniz. Bu alana konumlandırabileceğiniz bir masa ya da oturma köşesi ile sevdiklerinize keyifli sofralar hazırlayabilir, unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.
Yazlık evlerde genellikle tercih edilen açık ve canlı renkler ferah bir ortam oluşturmanıza olanak sağlar. Yazın tüm neşesini evinizde hissettirerek keyifli bir tatil ortamı oluşturmanıza yardımcı olur. Ahşap mobilyalarla birlikte döşemelik kumaşlarda tercih edebileceğiniz yeşil ve krem tonları doğanın renklerini evinize taşır. Sıkça tercih edilen beyaz ve mavi tonları ise deniz temalı bir dekorasyon oluşturmanıza katkı sağlar. Mutfak ve banyolarda kullanabileceğiniz renkli seramikler ise şık ve renkli alanlar oluşturmanıza olanak tanır.
Hasır koltuklar hem kullanım kolaylığı hem de dekoratif şıklığı ile tercih edilen mobilyalar arasında yer alır. Koltuklar için istediğiniz renklerde tercih edebileceğiniz yumuşacık minderler rahat ve sıcak bir ortam oluşturmanıza yardımcı olur. Minderler ile uyumlu renklerde seçebileceğiniz yastıklar şık bir yaşam alanı oluşturmanıza katkı sağlar. Zeminde ise halı kullanmak yerine hafif ve desenli kilimleri tercih edebilirsiniz.
Denizden topladığınız taşlar, deniz kabukları, deniz yıldızları evinizin havasını değiştirmenize yardımcı olur. Dilerseniz bir sepetin içinde biriktirerek dilerseniz kendiniz yapabileceğiniz dekoratif ürünlerle keyifli ortamlar yaratabilirsiniz. Deniz feneri, çapalar ve kürekler de dekoratif birer unsur olarak tercih edilebilir. Ayrıca evin belirli bölümlerinde kullanabileceğiniz yeşil bitkiler doğal bir yaşam alanı oluşturmanızı sağlar.
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