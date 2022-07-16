Yazmin Oukhellou Bodrum'daki korkunç kazanın detaylarını anlattı! "Jake'i öldüren kazadan kurtulmak için kolumu kırdım"

İngiltere’nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaza geçirmişti. Mclean'in yaşamını yitirdiği kazada Oukhellou'nun ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

İngiltere'nin ünlü Tv yıldızı Yazmin Oukhellou, ülkesine dönüp sağlığına kavuştuktan sonra kaza anına dair ilk defa İngiliz basınına konuştu.

Oukhellou, arkadaşlarıyla parti yaptıktan sonra dönerken Mercedes'lerini Bodrum'da bir dağ yolundan 70 fit aşağı düşerken uyandığını dile getirdi.

"Sonsuza dek gibi görünen bir şey için yuvarlanıyorduk. Bir çamaşır makinesinde dönüyormuşum gibi hissettim." diyen Oukhellou, “Sonra sonunda durdu ve sağ kolum sıkıştı. Araba ters döndü. Açılır tavanı açıktı ve sağ kolum arkamda ve arabanın çatısının katlanmış arkalığının altında kalmıştı. Ayağımla kornaya basmaya çalıştım ama beceremedim." dedi.

Yazmin Oukhellou, " Kolumun kesinlikle kanla kaplı olduğunu hissedebiliyordum . Sıcak bir banyoda yatıyor gibiydim, etrafımda çok şey vardı. Aynı zamanda Jake'i uyandırmaya çalışıyordum. Kafamda kendime 'Tamam, sadece bilinci kapalı, ben yaşıyorum, o da yaşıyor olmalı' dedim. Ölmüş olabileceğini kendime itiraf etmek istemedim."

"Düşündüm ki, 'Hareketsiz durursam kan kaybından ölebilirim ya da bizi kurtarmaya çalışmak için kendi kolumu kırabilirim, başka seçeneğim yoktu. Bu yüzden bir şekilde kolumu saf adrenalin ve panikle kırdım. Arabadan indim ve sol elimle kolumu bir arada tutuyordum. Bankanın tepesine koştum, yardım için çığlık atıyordum ve aniden bir el feneri gördüm."

“Aman Tanrım, halüsinasyon mu görüyorum diye düşündüm, çünkü hiçliğin ortasındaydık. Işığı gördüğümü ve öldüğümü sandım. Sadece nasıl yaptığımı bilmiyorum. Sanırım bu sadece saf adrenalindi, zar zor düşündüm."

Yazmin sözlerine şöyle devam etti: "Köpeğini gezdiren bir adam vardı ve sonra koşarak geldi. Benim için üstünü çıkarıp koluma sardı. Sonra 'Benim için endişelenme - hadi erkek arkadaşıma geçelim, erkek arkadaşım orada.' dedim. Nabzını kontrol etmeye çalıştım ama hiçbir şey hissetmedim ve sonra ambulans geldi."

"Bana yardım ediyorlardı. 'Lütfen ona yardım edebilir misiniz' dedim ve 'Onu başka bir hastaneye götürmemiz gerekiyor' dediler.



"Sanırım biliyorlardı, ama benim için şimdi bile hala gerçek değilmiş gibi hissediyorum. Hala bir kabustan uyanmayı bekliyormuş gibi hissediyorum ve bu asla gerçekleşmeyecek bir şey."

33 yaşındaki Jake, hastaneye kaldırılırken öldüğü açıklandı.

