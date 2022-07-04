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  4. Yazmin Oukhellou ve Jake McLean Bodrum'da kaza yaptı! Jake McLean'ın eski aşkı Lauren Goodger ölüm haberi sonrası yıkıldı

Yazmin Oukhellou ve Jake McLean Bodrum'da kaza yaptı! Jake McLean'ın eski aşkı Lauren Goodger ölüm haberi sonrası yıkıldı

04.07.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Towie'nin yıldızı Yazmin Oukhellou ve bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Jake McLean Bodrum'da korkunç bir kaza yaptı. İş için son anda Bodrum'a gelen çiftten Jake McLean hayatını kaybederken Yazmin Oukhellou ise hayati tehlikeyi atlattı. TV programında Jake McLean ile uzun süre aşk yaşayan Lauren Goodger ölüm haberi sonrası görüntülendi.

Yazmin Oukhellou ve Jake McLean Bodrum'da kaza yaptı! Jake McLean'ın eski aşkı Lauren Goodger ölüm haberi sonrası yıkıldı

Towie adlı programla tanınan Yazmin Oukhellou ve Jake McLean iş için geldikleri Bodrum'da kaza geçirdi. Jake Robert Mclean kazada hayatını kaybederken Yazmin Oukhellou ise yaralı olarak kurtarıldı. Yazmin Oukhellou hayati tehlikeyi atlattı. Mclean'ın alkollü olup olmadığı ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza sonrası dış basında da gündemde. Kaza haberinin ardından Jake McLean ile 4 yıla yakın birlikte olan bir diğer TV yıldızı Lauren Goodger görüntülendi. Jake Robert Mclean ile 2012'den 2016'ya kadar ilişki yaşamış olan 35 yaşındaki Lauren Goodger, kazanın ardından ilk kez görüntülendi.

Ekran Alıntısı

İkinci çocuğunu bekleyen Lauren, Jake'in ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldı.

Son dakika: Ünlü manken Yazmin Oukhellou ölüm kalım savaşı veriyor! Sevgilisi hayatını kaybetti, herkes tatil için geldiler sandı ama...Son dakika: Ünlü manken Yazmin Oukhellou ölüm kalım savaşı veriyor! Sevgilisi hayatını kaybetti, herkes tatil için geldiler sandı ama...

Karnı burnunda olan Lauren Goodger'ın telaşlı ve üzgün hali dikkat çekerken yakın çevresinden alınan haberlere göre ünlü isim büyük bir şok yaşıyor.

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Lauren Goodger
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