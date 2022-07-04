Yazmin Oukhellou ve Jake McLean Bodrum'da kaza yaptı! Jake McLean'ın eski aşkı Lauren Goodger ölüm haberi sonrası yıkıldı

Towie adlı programla tanınan Yazmin Oukhellou ve Jake McLean iş için geldikleri Bodrum'da kaza geçirdi. Jake Robert Mclean kazada hayatını kaybederken Yazmin Oukhellou ise yaralı olarak kurtarıldı. Yazmin Oukhellou hayati tehlikeyi atlattı. Mclean'ın alkollü olup olmadığı ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Yazmin Oukhellou ve Jake McLean kaza sonrası dış basında da gündemde. Kaza haberinin ardından Jake McLean ile 4 yıla yakın birlikte olan bir diğer TV yıldızı Lauren Goodger görüntülendi. Jake Robert Mclean ile 2012'den 2016'ya kadar ilişki yaşamış olan 35 yaşındaki Lauren Goodger, kazanın ardından ilk kez görüntülendi.

İkinci çocuğunu bekleyen Lauren, Jake'in ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldı.

Karnı burnunda olan Lauren Goodger'ın telaşlı ve üzgün hali dikkat çekerken yakın çevresinden alınan haberlere göre ünlü isim büyük bir şok yaşıyor.



