Son dakika: Ünlü manken Yazmin Oukhellou ölüm kalım savaşı veriyor! Sevgilisi hayatını kaybetti, herkes tatil için geldiler sandı ama...

Erkek arkadaşını trafik kazasında kaybeden Yazmin Oukhellou için arkadaşları dua ediyor. 28 yaşındaki talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Kazanın nasıl olduğuyla ilgili de ilk bilgiler gelmeye başladı. Jake McLean'ın virajlı yollarda direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın uçurumdan yuvarlandığı ifade edildi.

İşte son dakika haberinin detayları...

INSTAGRAM HESABINA DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Bodrum tatili sırasında geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşam mücadelesi veren İngiliz manken Yazmin Oukhellou'nun Instagram hesabına destek mesajları yağıyor.

BODRUM'A İŞ ANLAŞMASI İÇİN GELMİŞLER!

Yazmin Oukhellou ve Jake McLean çiftinin Bodrum'a hem tatil hem de bir iş anlaşması için geldiği ifade edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre ikilinin bir anlaşma için Dubai yerine son anda Bodrum'a geldiği kaydedildi. Yazmin Oukhellou'nun hayati tehlikesi devam ediyor.



