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YDS 2 ne zaman? YDS 2022 hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?

24.08.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) başvuru ve sınav tarihi merak konusu oldu. İlk YDS'nin 10 Nisan'da gerçekleşmesinin ardından YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Yılda iki kez gerçekleşen YDS sınavının ikincisi hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki YDS/2 ne zaman, hangi gün? YDS başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

YDS 2 ne zaman? YDS 2022 hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?

YDS 2022 takvimi, sınava girecek adaylar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İlki Nisan ayında gerçekleşen YDS'nin ikincisinin ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri merak edildi. Peki YDS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'ye göre YDS sınavı ve başvuru tarihleri...

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YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre YDS/2 başvuruları, 06 Eylül - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti. YDS/2 ise 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.


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