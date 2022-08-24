YDS 2 ne zaman? YDS 2022 hangi tarihte yapılacak, başvurular ne zaman alınacak?

YDS 2022 takvimi, sınava girecek adaylar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. İlki Nisan ayında gerçekleşen YDS'nin ikincisinin ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri merak edildi. Peki YDS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'ye göre YDS sınavı ve başvuru tarihleri...

YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre YDS/2 başvuruları, 06 Eylül - 15 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti. YDS/2 ise 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.



