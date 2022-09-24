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YDS/2 sınavı ne zaman? 2022 YDS/2 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

24.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) bilindiği üzere 10 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Bu gelişmenin ardından YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, YDS/2 sınavına dair başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Peki, YDS 2 ne zaman? 2022 YDS sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte alınacak? İşte yanıtı...

YDS/2 sınavı ne zaman? 2022 YDS/2 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) sınav tarihi merak konusu oldu. İlk YDS'nin 10 Nisan'da gerçekleşmesinin ardından YDS/2 sınavının ne zaman yapılacağı, sınava girecek adaylar tarafından merak konusu oldu. Yılda iki kez gerçekleşen YDS sınavının ikincisi hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki YDS/2 sınavı ne zaman? ÖSYM ile YDS/2 sınav tarihi...

ösym yds

2022 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmişti.

YDS/2 sınavı için başvurular 06-15 Eylül 2022 tarihleri arasında alındı. YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

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YDS/2 KILAVUZU

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YDS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2022-YDS/2: KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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