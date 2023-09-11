YDS BAŞVURU EKRANI 2023 OSYM.GOV.TR: YDS 2 başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi nedir? Dikkat son gün!

YDS başvuruları için tanınan süre sona eriyor . ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YDS başvuru süreci bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) sona erecek. Bu duyuru sonrası birçok kişi internette 2023 Yabancı Dil Sınavı başvuru ücreti hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte ais.osym.gov.tr YDS başvuru ekranı ve detaylar...

YDS BAŞVURU SÜRECİ SONA ERİYOR

YDS başvuruları için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sınav 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

YDS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacaktır.

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YDS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YDS 2 sınav ücreti 260 TL olarak açıklandı.

