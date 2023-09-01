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YDS BAŞVURU EKRANI 2023 OSYM.GOV.TR: YDS başvuru ücreti ne kadar, şartları nedir? ÖSYM'den son dakika açıklaması

01.09.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. 22 Ekim tarihinde uygulanacak olan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular başladı. Birçok kişi internette "2023 YDS başvuru ücreti ne kadar, şartları nedir?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması ve ais.osym.gov.tr YDS başvuru ekranı...

YDS başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre YDS başvuru süreci 11 Eylül'de sona erecek.
ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklamasında bulunuldu. Bu duyuru sonrası birçok kişi internette 2023 Yabancı Dil Sınavı başvuru ücreti hakkında araştırma yapıyor. İşte ais.osym.gov.tr YDS başvuru ekranı ve detaylar...

YDS BAŞVURULARI BAŞLADI

YDS başvuruları için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sınav 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 1 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

YDS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YDS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanacaktır.

YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YDS ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YDS 2 sınav ücreti 260 TL olarak açıklandı.

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