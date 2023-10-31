YDS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA: ÖSYM ile YDS 2 sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

YDS sonuçları hakkında ÖSYM tarafından son dakika açıklama yapıldı. 22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile YDS sonuçlarını öğrenebilecekler. İşte, sonuc.osym.gov.tr YDS sonuç sorgulama ekranı...

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YDS sonuçları belli oldu.

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

"22 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranından T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebiliyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





