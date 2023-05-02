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YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı!

02.05.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS sonuçları 2023 yılında da merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 9 Nisan’da gerçekleşti. Sınav, 77 ilde, 83 sınav merkezinde uygulandı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları nasıl sorgulanır?

YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı!

YDS sonuçları 2023 sorgulamaları hız kazandı. Çoktan seçmeli 80 sorunun sorulduğu sınav, nisan ayında gerçekleşti. 2023 ÖSYM takvimine göre YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. YDS sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 ÖSYM YDS/1 sonuç sorgulama ekranı...

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4 Mayıs 2023 tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin AİS ekranı https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

ösym bina logo

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YDS SONUÇ SORGULAMA ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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