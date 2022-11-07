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YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS 2022 sonuçları sorgulama ekranı

07.11.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS sonuçları için heyecan giderek artıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı her sene ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. YDS/2 23 Ekim tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM YDS 2022 sonuçları sorgulama ekranı

YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen YDS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu ve kasım ayına işaret edildi.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı saat hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

yds-2022

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

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