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YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

08.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDS sonuçlarının ardından bir son dakika açıklaması daha yapıldı. ÖSYM YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Yapılan açıklamada Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların yanıtlarının ÖSYM'nin internet sitesinde 10 gün süreyle erişime açıldığı belirtildi. Peki YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden sorgulanır?

YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı nereden sorgulanır, sorusunun yanıtı ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Sınav sonucu ÖSYM'den yapılan açıklama ile duyuruldu. Öte yandan YDS/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları da erişime açıldı.

YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN SORGULANIR?

YDS soru kitpçığı ve cevap anahtarı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) adaylarının cevap kâğıtları ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevaplarıyla soruların cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada 23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2022-YDS/2) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YDS sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir.

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