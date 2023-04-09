YDS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS soruları ve cevap anahtarı 9 Nisan 2023 Pazar gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. YDS soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte 2023 YDS soruları ve cevap anahtarı ile ilgili merak edilenler...
YDS soruları ve cevapları henüz açıklanmadı.
YDS soru kitapçığının sınav sonrası ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
Sınav sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak.
Çoğu ÖSYM sınavının aksine YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmüyor. Bu sebepten dolayı da eğer yapamadığınız bir soru varsa yüzde 20 ihtimal doğru yapma şansınız var; yani soruları boş bırakmamanız her koşulda sizin lehinize olacaktır.
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;
Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdında ilgili alana işaretlemiş olması,
Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,