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YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? YKS YDT sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

18.06.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor? YKS sınavında AYT ve YDT oturumları bugün yapılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken hayalini kurdukları üniversitede okumak isteyen birçok öğrenci arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. ÖSYM'den konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor? YKS'de YDT kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR 2023? YKS YDT sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

YDT saat kaçta başlıyor, bitiyor? Birçok kişi sorunun cevabını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) geçtiğimiz gün yapıldı. Peki, YKS YDT sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak? İşte YDT sınavının saati, süresi ve soru sayısı...

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YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN?

AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te son bulacak.

YDT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU SORULACAK?

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

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Üçüncü ve son oturum YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

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