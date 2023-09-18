Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları ve filmin kaç yılında çekildiği gibi detaylar merak konusu oldu. Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a ait. Yedi Bela Hüsnü filmini Show Tv ekranlarında seyretmek isteyen sinema severler film hakkındaki detayları sorgulamaya başladılar. İşte Yedi Bela Hüsnü filmi hakkında merak edilen detaylar...
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan · Hüsniye
Şevket Altuğ · Cemal
Ali Şen · Malik
Atilla Ergün · Necati
Nermin Denizci · Fatma
Belkıs Dilligil · Makbule
Yaşar Şener · Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa
Ajlan Altuğ · Manav Rasim
Süheyl Eğriboz · Rüstem
Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren · Resat
Necati Er · Kız İsmet
Selahattin Fırat · Suat
Rıza Pekkutsal · Berber Latif
Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz
Muzaffer Civan · Yadigar
Celal Yonat · Malik'in adamı
Muhteşem Durukan · Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı
Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı
Abdi Algül · Veli
1982 yapımı kara komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde gerçekleştirildi.