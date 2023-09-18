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Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

18.09.2023 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedi Bela Hüsnü filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar araştırılıyor. Filmde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ gibi usta oyuncular rol almıştır. Yedi Bela Hüsnü filmi 18 Eylül 2023 Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında yayınlanacak. Film, sevdiği kızın kalbini kazanabilmek için kabadayı olmaya çalışan bir adamın hikayesi anlatılıyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimdir? Yedi Bela Hüsnü filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları ve filmin kaç yılında çekildiği gibi detaylar merak konusu oldu. Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmin yönetmenliği Natuk Baytan'a ait. Yedi Bela Hüsnü filmini Show Tv ekranlarında seyretmek isteyen sinema severler film hakkındaki detayları sorgulamaya başladılar. İşte Yedi Bela Hüsnü filmi hakkında merak edilen detaylar...

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

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YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa

Ajlan Altuğ · Manav Rasim

Süheyl Eğriboz · Rüstem

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Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren · Resat

Necati Er · Kız İsmet

Selahattin Fırat · Suat

Rıza Pekkutsal · Berber Latif

Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan · Yadigar

Celal Yonat · Malik'in adamı

Muhteşem Durukan · Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı

Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı

Abdi Algül · Veli

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE, KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

1982 yapımı kara komedi türündeki filmin çekimleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde gerçekleştirildi.

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