Yedi renkli Eğirdir Gölü kendine hayran bırakıyor

Günün farklı zamanlarında güneş ışığının açılarıyla farklı renklere bürünen Eğirdir Gölü, ‘Yedi renkli göl’ olarak da biliniyor. Gün batımında seyrine doyum olmayan, etrafı elma ve şeftali bahçeleriyle çevrili, berrak plajlarıyla ünlü, Türkiye’nin dördüncü büyük doğa harikası Eğirdir Gölü, sahip olduğu tarihi ve coğrafi zenginlikleriyle turizm bakımından yer aldığı Göller Bölgesi’nden birçok aktiviteye imkan tanıyor.

Özellikle doğa turizmcilerinin vazgeçilmez lokasyonlarından olan Eğirdir, çevresindeki göl, dağ, orman ve yaylalarında keşfedilmeye hazır nice sürpriz ve güzelliklerle ziyaretçilerini bekliyor.

Eğirdir’de özellikle doğa yürüyüşleri, yüzme, yamaç paraşütü, dağcılık, ip inişi, avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, kürek, foto safari, olta balıkçılığı gibi çok geniş bir yelpazede, her türlü etkinlik için son derece elverişli parkurlar, kültür turizmi için tarihi mekanlar yer alıyor.

GÜNÜBİRLİK VE KAMPÇILAR İÇİN İDEAL MEKAN: EĞİRDİR

Sultan ve Karakuş Dağları’nın arasında, il alanının ortasında yer alan Eğirdir Gölü, 517 kilometrekare yüz ölçümü ile Türkiye’nin dördüncü büyük gölü ve ikinci büyük tatlı su gölü olarak biliniyor. Özellikle yaz aylarında büyük rağbet gören Eğirdir Gölü plajları, günübirlik ve kamp yapmak isteyenler için eşsiz güzellikler sunuyor.