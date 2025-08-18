SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Kökçü ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu için de konuştu. İşte detaylar...

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Orkun Kökçü den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk... 1

İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız.

"KENDİM İÇİN SABIRLI OLMALIYIM"

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Orkun Kökçü den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk... 2

Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim.

"KEREM GELİRSE MUTLU OLURUZ"

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Orkun Kökçü den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk... 3

Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Onun için de hayırlısı olsun.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu!Fenerbahçe-Benfica maçının hakemi belli oldu!
Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptıArda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika benfica beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu... Avukat hamlesiyle hem ehliyetini aldı, hem cezayı iptal ettirdi... Emsal niteliğinde karar

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Bu kez adres Bursa! Bir skandal iddia daha: "100 bin dolara seni çıkarırız"

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı

Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı

F.Bahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda! Kimseyi tanımıyor...

F.Bahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda! Kimseyi tanımıyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.