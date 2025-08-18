Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Orkun Kökçü'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Onunla konuştuk...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"

İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız.

"KENDİM İÇİN SABIRLI OLMALIYIM"

Galibiyet için mutluyum. Daha iyi olabileceğimi düşünüyorum ve biliyorum. Tatil yapmadım ve ilk maçta yorgunluğum vardı. Hafif bir sakatlığım vardı o dönemde. Sakatlığı daha az hissediyorum artık. Yüzde yüze yakınım, beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. En iyi şekilde hazırlanmam lazım. Beklenti yüksek ve daha iyi performans göstereceğime eminim. Kendim için sabırlı olmam lazım. Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim.

"KEREM GELİRSE MUTLU OLURUZ"

Kerem bir sene içerisinde çok iyi arkadaşım oldu. Hemen hemen her gün konuştuk transfer olacağım dönemde. Sonrasında da konuştuk ama şu anda nasıl düşünüyor, nereye gitmek istiyor, kalmak istiyor mu, diye sormadım. Çünkü özel, kendi kararı. Gelirse mutlu oluruz. Bakalım, hayırlısı olsun. Nasıl karar veriyorsa, o kararının arkasında durur, öyle bir karakter o. Onun için de hayırlısı olsun.