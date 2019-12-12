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YEE bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Kurulduğu günden beri birçok ülkedeki 58 kültür merkezi, 23 üniversite ve 194 okulda 170 binin üzerinde kişiye Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl birçok projeyi hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 2019'da açtığı bin 131 kursla 15 bin 182 kişiye Türkçe öğretti.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, 10. yılını geride bırakan YEE'de, birçok ülkedeki 58 kültür merkezi, 23 üniversite ve 194 okulda 170 binin üzerinde kişiye Türkçe öğretildi.

YEE, ocak-aralık arasında yaklaşık 70 ülkede binin üzerinde etkinlik yaparken, 15 bin 182 yabancı, enstitünün bu yıl açtığı bin 131 kurs sayesinde Türkçe konuşmaya başladı.

"Türk Filmleri Haftası"yla Türk sinemasını, Türk mutfağı tanıtım etkinlikleriyle Anadolu'nun lezzetlerini tanıtan YEE, geleneksel Türk sanatları etkinlikleriyle de yıl boyunca onbinlerce insana ulaştı.

- Binlerce yabancıya Türk okçuluğu eğitimi

YEE, kültür merkezlerinin olmadığı ülkelerde de yıl boyunca konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve bilimsel toplantılar düzenlerken, Okçular Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kemankeş" projesiyle de 20 ülkede binlerce yabancıya Türk okçuluğu eğitimi verildi.

Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak isteyen YEE, bu yıl hayata geçirdiği "Tercihim Türkçe", "Türkçe Öğretim Portalı", "Yaz Okulları" ve "Kültürel Diplomasi Akademisi" gibi projelerle daha geniş kitlelere ulaştı.

- Amerika'dan Afrika'ya kadar yeni kültür merkezleri açma planı

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 2020 için iddialı hedefler belirlediklerini anlattı.

Türkiye'yi seven ve Türkçe öğrenmek isteyen kişi sayısını iki katına çıkaracaklarını belirten Ateş, "Bu sene 15 binden fazla kişiye Türkçe öğrettik. Gelecek sene bu rakamın 30 binden fazla olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın bakanlarımız sayesinde dünyadaki tanınırlığımız çok arttı. Biz sadece Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yolu takip ediyoruz ve ülkemizin yumuşak gücünü kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ateş, Türkiye algısının her geçen gün güçlenmeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kültürel faaliyetlerimizin ivme kazanmasıyla birlikte 2020'nin Yunus Emre yılı olacağına inanıyoruz. Yıl boyunca Amerika'dan Afrika'ya kadar 10'un üzerinde yeni kültür merkezi açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla dilimiz ve kültürümüzü dünyanın dört bir tarafına tanıtmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
eğitim türkçe Yunus Emre Enstitüsü

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