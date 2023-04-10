Yeğen nasıl yazılır, yeğen yazımı nasıl olmalıdır? Yeğen mi yiğen mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Eski metinlere bakıldığında yeğen kelimesinin “yigen” veye “yegen” olmak üzere iki farklı şekilde geçtiği görülmektedir. Bu sözcük öz Türkçedir. Bir kimsenin kardeşinin çocuğu anlamına gelir. Aynı zamanda yakın arkadaşlar arasında da bir hitap sözü olarak kullanım sahasını genişletmiştir. İlk kez literatüre 15. yüzyılda girmiştir.

Yeğen nasıl yazılır?

yüzyılda literatüre giren yeğen kelimesi yazımı en çok karıştırılan sözcüklerin başında gelmektedir. Bu durumun en büyük sebebi belki de yeğen kelimesinin halk ağzında “yiğen” şeklinde telaffuz edilmesidir. Halk arasında bu şekilde telaffuz edilmesi kişilerin aklında “yeğen mi yiğen mi” şeklinde bir ikileme sebep olabilmektedir.

TDK sözlüğe bakıldığında bu kelimenin doğru yazılışının “yeğen” şeklinde olduğu görülmektedir. Yeğen TDK sözlükteki anlamı “1. Birine göre, kardeş, amca, hala, dayı veya teyzenin çocuğu. 2. Yaşlı kimselerin yaşı küçük olanlar için kullandığı seslenme sözü. 3. Tüylü dişi deve ile tek hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir tür deve.” şeklindedir. Yani yeğen kelimesi Türkçede üç anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır.

Yeğen doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Halk arasında “yiğen” şeklinde telaffuz edilen yeğen yazımında sıklıkla hata yapılan bir kelimedir. Bazı kaynaklarda “yiğen, yeğen” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “yeğen” şeklinde bir kullanımı olduğu görülmektedir. Bu da kişilerin yazım hataları yapmalarına sebep olmaktadır. Yeğen kelimesinin doğru yazılışı “yeğen” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür: