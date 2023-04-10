Olağan dışı nasıl yazılır, olağan dışı yazımı nasıl olmalıdır? Olağan dışı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TDK sözlükte birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili pek çok alt başlık bulunmaktadır. Bu alt başlıklardan birisi de dış, iç ve sıra sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimlerdir. Türkçede “dış” kelimesi ile meydana gelen birçok sözcük bulunmaktadır. Çağ dışı, din dışı, kanun dışı ve olağan dışı bu kelimelere örnek olarak gösterilebilmektedir.

Olağan dışı nasıl yazılır?

Türkçede “dış” kelimesi ile oluşan pek çok birleşik sözcük bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de olağan dışı kelimesidir. Birleşik yapılı olan olağan dışı kelimesi cümlelerde genellikle sıfat görevi ile kullanılmaktadır. TDK’ye göre “iç, dış ve sıra” sözleriyle kurulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılmaktadır. Bu bilgi aslında “olağan dışı ayrı mı yazılır ”sorusunun cevabını da bizlere vermektedir.

Olağan dışı yazımı en çok karıştırılan birleşik yapılı kelimelerden bir tanesidir. TDK sözlüğüne bakıldığında bu kelimenin “olağan dışı” şeklinde yazıldığı görülmektedir. Olağan dışı TDK sözlükte anlamı “sıra dışı” şeklinde verilmektedir. Yani aslında bu kelime bir cümle içerisinde beklenmedik ya da şaşırtıcı anlamlarını karşılamaktadır. Sıklıkla yazım hatası yapılan olağan dışı kelimesi ile ilgili olarak “olağan dışı bitişik mi yazılır” şeklinde yapılan araştırmalar yanlıştır. Olağandışı şeklindeki yazım yanlıştır. Doğrusu “olağan dışı” şeklindedir.

Olağan dışı doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Sıradan kelimesinin tersi olarak kullanılan olağan dışı kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan birleşik yapılı bir kelimedir. Bazı kaynaklarda “olağan dışı” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “olağandışı” şeklinde bir kullanımı olduğu görülmektedir. Bu da kişilerde kafa karışıklığına sebep olabilir. Olağan dışı kelimesinin doğru yazımı “olağan dışı” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür: