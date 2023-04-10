Uyuyakalmak nasıl yazılır, uyuyakalmak yazımı nasıl olmalıdır? Uyuyakalmak ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız uyuyakalmak kelimesi uyumak fiiline sürerlik fiilinin eklenmesi ile meydana gelmiş birleşik bir kelimedir. TDK sözlüğe bakıldığında birleşik kelimelerle ilgili pek çok alt başlık olduğu görülmektedir. Bu alt başlıklardan birisi zarf-fiil ekleriyle bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek ve yazmak fiilleriyle yapılan tasvirî fiillerdir. Düşünebilmek, sevebilmek, yazadurmak, çıkagelmek, düşeyazmak ve uyuyakalmak bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir.

Türkçede kurallı birleşik fiiller dört gruba ayrılmaktadır: yeterlilik fiili (-ebilmek), tezlik fiili (-ivermek), sürerlik fiili (-edurmak, -ekalmak, -egelmek) ve yaklaşma fiili (-eyazmak). Bu fiillerle meydana gelen pek çok birleşik sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden birisi de uyuyakalmaktır. TDK’ye göre -a, -e, -ı, -i, -u, -ü zarf-fiil ekleriyle yapılan tasvirî fiiller bitişik yazılmaktadır. Bu bilgi aslında “uyuyakalmak bitişik mi yazılır” sorusunun cevabını da bizlere vermektedir.

Uyuyakalmak yazımı en çok karıştırılan birleşik yapılı kelimelerden bir tanesidir. TDK sözlüğüne bakıldığında bu kelimenin “uyuyakalmak” şeklinde yazıldığı görülmektedir. Uyuyakalmak TDK sözlükte anlamı “ansızın uyumak” şeklinde verilmektedir. Sıklıkla yazımı karıştırılan uyuyakalmak kelimesi ile ilgili olarak “uyuyakalmak ayrı mı yazılır” şeklinde yapılan araştırmalar yanlıştır. Uyuya kalmak şeklindeki yazım yanlıştır. Doğrusu “uyuyakalmak” şeklindedir.

Uyuyakalmak doğru yazılışı ile ilgili cümleler

Ansızın uyumak anlamında kullanılan uyuyakalmak kelimesi yazımı sıklıkla karıştırılan birleşik yapılı bir kelimedir. Bazı kaynaklarda “uyuyakalmak” şeklinde kullanımı görülürken bazı kaynaklarda da “uyuya kalmak” şeklinde bir kullanımı olduğu görülmektedir. Bu da kişilerde kafa karışıklığına sebep olabilir. Uyuyakalmak kelimesinin doğru yazımı “uyuyakalmak” şeklindedir. Bu kelimenin doğru yazılışını şu cümlelerle örneklendirmek mümkündür: