Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Temmuz ayı sonunda kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, kardeşinin çocuklarına kol kanat germeye, sahip çıkmaya devam ediyor. "Onlar artık benim çocuklarım" diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp alıyor.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Medya Tava'nın haberine göre; bu tavrıyla takdir toplayan Alişan ne var ki geçtiğimiz günlerde yaptığı bir hareketle diğer velilerden tepki gördü... Çocukların okul çıkış saatinde park edecek yer olmayan ve trafiğin kilitlendiği Levent'teki bir özel okulun hemen önünde kuka(trafik konisi) konarak yer tutulduğunu gören veliler bu duruma tepki gösterdi.

YÜKSEK SESLE İTİRAZ ETTİLER

Servis araçları ve anne babaların araçları nedeniyle bölgede kimse araba koyacak yer bulamazken kapının önündeki yerin kimin için tutulduğunu sorgulayan veliler daha sonra o yere Alişan'ın özel aracıyla gelip park ettiğini gördüler. Yerin Alişan'ın şoförü tarafından tutulduğu ve daha sonra Alişan'ın geldiğini öğrenen veliler yüksek sesle itiraz ettiler.

Arabasının içinde bulunan Alişan tepkilerin çoğalması üzerine okul önünden aracıyla uzaklaştı. Yaşanan bu olaydan sonra sonraki günlerde Alişan’ın şoförüne okul önünde yer tutturmadığı görüldü.



