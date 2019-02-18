Yekta'dan şok suçlama!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlar özellikle Antalyaspor cephesinde tepkiyle karşılandı.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş, 'Başakşehir'e çelme takmak için değil, kendimiz için kazanmak istiyorduk. Ama müsaade etmeyeceklerini biliyorduk. Tüm pozisyonlarda düdük Başakşehir lehine çalındı" dedi. Açıklamalarına devam eden Yekta Kurtuluş, ' Doukara'nın penaltı pozisyonuna tekrar baktığımızda penaltı olduğunu gördük. VAR'a gitmeye tenezzül bile etmediler. Eğer VAR böyle tek taraflı olarak kullanılacaksa kaldırsınlar. Gerek yok' diyerek sözlerini noktaladı.

'YEKTA'YLA AYNI FİKİRDEYİM'



Yayıncı kuruluş yorumcusu Mehmet Demirkol'da, Yekta Kurtuluş'a katıldığını belirterek 'Yekta'nın şikayet ettiği hakemlik tarzı sadece pozisyonlarla anlaşılacak bir şey değil. Maç boyunca. Ben de Yekta'yla aynı fikirdeyim. Çok fazla Antalya aleyhine hata yapıldı" değerlendirmesinde bulundu.



