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Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! "Hoca büyüyü bozmak için..."

21.02.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeliz Yeşilmen Beyin Dedektifi'ne katıldı ve 16 yaşında evlendirilip, Almanya'ya gönderilişini anlatırken zor anlar yaşadı. Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşiyle birlikte olduğu Sisi tarafından ifşa edilen Yeliz Yeşilmen ağlayarak 16 yaşında neler yaşadığını anlattı. Yeliz Yeşilmen zorla evlendirildiğini anlatırken zor anlar yaşadı.

Yeliz Yeşilmen ağlayarak anlattı! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Yeliz Yeşilmen katıldığı programda travmasıyla yüzleştirildi. Henüz 16 yaşındayken yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Yeliz Yeşilmen, "Hayatınızda keşke hiç yaşamasaydım dediğiniz olaylar nelerdir?" sorusuna gözyaşları içinde yanıt verdi.

"Babam kötü niyetle yapmadı ama evlilik olayını değiştirmek isterdim" diyen Yeşilmen yaşananları şöyle anlattı:

"Dikkat çeken bir görüntüm olduğu için, hep etrafım tarafından sarışın olmanın kötü yanlarını yaşadım. Eve mektuplar, sessiz telefonlar geliyordu. Babam da korkuyordu. İyi bir kısmetle beni baş göz etmek istedi. Görücü usulüyle, 3 gün içinde tanımadığım bir aileye verdi beni. Hayatımın en önemli travması. Okul hayatım bitti. Derslerim de iyi olduğu için babamın beni evlendirmesine akrabalarımız tepki gösterdi. Babam başıma bir şey gelmesin diye, iyi bir aileyle Almanya'ya gönderelim, dedi."

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Almanya'ya gittiğini de anlatan ünlü isim "Gerdek gecesi olamadı. Bir karı-kocalık olmadı. Aynı odada dahi uyumadık" açıklamasında bulundu.

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"HOCA BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN TOKAT ATTIRDI"

Yeliz Yeşilmen Almanya'da çok zor günler yaşadığını anlatarak "Bana annem ile babamı aratmıyorlardı. Onlar evde olamadığında gizli gizli arıyordum. Sürekli evi temizleyip, yemek yapıyordum. Eve hacılar hocalar geliyordu. Okuyup üfüyorlardı. İntihara teşebbüs edip, bileklerimi kesmişliğim var. Bir hoca tokat atarsan büyü bozulacak dediği için eşim bana tokat attı. Kendi yatak odamda uyuyamıyordum. Gelin gittiğim evde yer yatağında yatıyordum. Bana hiçbir şey talep etmediğime dair sözleşme imzalatıp Türkiye'ye yolladılar. Evliliğim 6 ay sürdü" dedi.

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Yeliz Yeşilmen
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