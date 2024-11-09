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  4. Yeliz Yeşilmen'e eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın yataktaki kahvaltı pozu soruldu! 'Yaptın da ne oldu?' Canlı yayında bomba anlar

Yeliz Yeşilmen'e eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın yataktaki kahvaltı pozu soruldu! 'Yaptın da ne oldu?' Canlı yayında bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 12:38
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Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın'ın son bölümüne Yeliz Yeşilmen konuk oldu. Yeşilmen'e Gökçe Bahadır'ın bir dergi röportajında söylediği "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor" sözleri soruldu. Hatta ünlü isme eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın yataktaki kahvaltı pozu ekrana getirilerek 'yaptın da ne oldu?' diye soruldu. Canlı yayındaki o anlar gündem oldu.

Yeliz Yeşilmen'e eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın yataktaki kahvaltı pozu soruldu! 'Yaptın da ne oldu?' Canlı yayında bomba anlar

Tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programının son bölümüne Yeliz Yeşilmen konuk oldu. Yeşilmen'e magazin gündemine dair sorular soruldu.

Bunlardan bir tanesi de Gökçe Bahadır'ın bir dergi röportajında söylediği "Bazı erkekler güçlenmiş kadınları kaldıramıyor" sözleri oldu.

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Yeşilmen 'Erkekler güçlü kadınları sevmiyor. Kadının aciz ve ona muhtaç olması onu güçlü hissetiriyor. Erkeğe karşı acizi ve aptalı oynayın. Daha saf daha beceriksiz gibi görünen kadınlar evliliklerinde çok mutlu' diye konuştu.

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YATAKTAKİ KAHVALTI KARESİ EKRANA GETİRİLDİ

Ünlü isim sözlerine 'Eril enerjisi yüksek kadınları erkek sevmiyor. O zaman iki tane erkek aynı evde yaşıyormuş gibi oluyor' dedi. Yeşilmen'in bu açıklamalarının ardından ekrana eski eşi Ali Uğur Akbaş'ın yataktaki kahvaltı pozu getirildi.

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'YAPTIN DA NE OLDU?'

Yelda Kırçuval ünlü isme dönerek 'yaptın da ne oldu?' diye sordu. Yeşilmen 'Hiç hoşlanmıyor bunu yayınlamayın. Biz çok aşık bir çift olarak aşk evliliği yapmıştık. Öyle bir sıkıntımız hiç yok. Bir kadın ne kadar çok şey yaparsa daha fazlası istenecek. Yapamamaya çalışın belki o zaman daha kıymetli olursunuz' dedi.

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Yeliz Yeşilmen Müge Dağıstanlı
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