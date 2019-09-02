Yemek için aylar öncesinden sıraya giriyorlar! Ayaş domatesinin siparişine yetişemiyor

En büyük destekçisi eşi Necmiye Kalaycı ile domatesleri yetiştiren Osman Kalaycı’nın ünü şehirleri aşıyor. İşin sırrını ata tohumu ve emek olarak açıklayan Kalaycı, hibrit tohumların hiçbir zaman ata tohumuyla yarışamayacağını söyledi. Ayaş domatesinin bol sulu olması, ince kabuklu ve hafif ekşi lezzetiyle diğer domateslerden ayrıldığını ifade eden Kalaycı, ata tohumunun en büyük miras olduğunu belirtti. Ayaş’ın "Osman Dayı"sı olarak bilinen Kalaycı, tarlasında Ayaş domatesi dışında birçok farklı domates çeşidi de yetiştiriyor.

Domatesleri büyük bir sevgiyle yetiştirdiğini belirten Kalaycı, "Ayaş domatesimizin özelliği ince kabuk, bol sulu olması. Lezzeti haddinden fazla. Pazarcılar bu domatesi pazarda kabul etmiyor. İnce kabuk ve bol sulu olmasından dolayı çabuk bozuluyor. Yeni nesil bu domatesi tanımıyor. Bu domatesin yeniden piyasaya çıkarılmasını istiyorum. 25 senedir bu domatesi yetiştirip müşterilerime dağıtıyorum. Tarlara gelip toplatanlar var, ben buna karşıyım. Biz bunu nisan ayında dikeriz, iki buçuk ay olmadan yetişmez. Fidesi yetişir dikilir. Çapalanır, hastalık ihtimaline karşı doğal ilaçlar kullanılır. Normalde yarım kilo domatesten dört tane sık bir çay bardağı doldurmaz. Bu domatesten 250 gram sık bardağı doldurur. Türkiye’nin her yerinden gelen müşterim var. Ata tohumunu bir tesadüf eseri bulup sakladım. 8-10 yıl hiç kullanmadım. Bir amca gelip biz bu domateslerden bıktık, tekrar çıkarın dedi. Ben 2 kilo tohumdan 500 fideyi zor çıkardım. Fideyi yetiştirip dağıtıyorum” dedi.

Ayaş domatesine ilginin her geçen gün arttığını belirten Kalaycı, "Eylülden itibaren meyvesini dağıtıyorum. Alanlar çok memnun. Gelsinler istedikleri kadar domatesimiz var. Ayaş’ta hastalık var diyenler var. Kimse inanmasın. 4 boy domates ektim, 3 boy domatesim var. Kasım 15’ine kadar gider ektiklerim. Hasat eylül ayında başlıyor, ekim sonunda bitiyor. Ayaş domatesi için sıraya girmeleri gerekiyor“ diye konuştu.