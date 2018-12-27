TREND

Yemek masasında rezil olmayın! Bu işaretlerin anlamını biliyor musunuz?

basak.deniz basak.deniz
YEMEK  | 27.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Güzel bir yemek masasında keyifli bir zaman geçirmek üzeresiniz. Her şey çok güzel geçti, yemekler için ev sahibine teşekkür ettiniz ve bir anda ev sahibinin size doğru gergin bakışlarını fark ettiniz. Belki de hiç istemeden “Ben bu yemeği hiç beğenmedim” mesajı vermiş olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı!

Çatal, bıçağın dilini biliyor musunuz? Yemek sonrası çatal kaşık bıçağınızı tabağa nasıl koyuğunuz aslında çok önemli. Çünkü istemeden karşı tarafa yanlış mesaj verebilirsiniz! Tabii bunu karşı taraf da biliyorsa. Belki hiçbir zaman sofra dilini bilen biriyle karşılaşmayacaksınız, belki de çok önem verdiğiniz o davetin sahibi bunun farkında olacak. Kimseye karşı mahçup olmak istemezsiniz değil mi? Gelin siz en iyisi hangi duruş hangi anlama geliyor onu öğrenin.

Yemek masasında rezil olmayın! Bu işaretlerin anlamını biliyor musunuz?

1 – Daha bitirmedim

1 – Daha bitirmedim
Sofraların olmazsa olmazı hoş sohbettir. Bazen sohbete o kadar dalıp gidersiniz ki yemeği unutursunuz. Ama daha tabağınızdakini bitirmediniz, tadı çok güzeldi ve kısa bir aradan sonra devam etmek istiyorsunuz. O zaman çatal bıçağınızı fotoğrafta gördüğünüz gibi ters V şeklinde bırakırsanız, tabağınızı kimse almaz. Gönül rahatlığıyla yemeğinize devam edebilirsiniz.

2 – Tıka basa doydum

2 – Tıka basa doydum
Henüz yemek servisi devam ediyor ama o kadar çok doydunuz ki ağzınıza bir lokma daha atamayacak durumdasınız. O zaman çatal bıçağınızı tabağın ortasına dik bir şekilde koymanız yeterli.

3 – Sıradaki gelsin

3 – Sıradaki gelsin
Ara sıcağı bitirdiniz ve daha istemiyorsunuz. Ana yemek için sabırsızca beklemeye geçtiyseniz, çatal bıçağınızı tabağın ortasına artı şeklinde bırakmanız yeterli. En kısa sürede birileri mesajı alıp, tabağınıza lezzetli ana yemeği servis edecektir.

4 – Yemek mükemmeldi

4 – Yemek mükemmeldi
Bir ev sahibinin ya da restoranın görmek istediği şekil budur. Çatal ve bıçağınızı yan yana getirip yatay bir şekilde bırakırsanız aslında şunu demek istiyorsunuz; Çok doydum ve yemekler harikaydı. Ellerinize sağlık.

5 – Yemeği beğenmedim

5 – Yemeği beğenmedim
Mutfağa sert bir mesaj mı göndermek istiyorsunuz. İşte en doğru hareket. Bıçağı çatalın dişlerinin arasına fotoğraftaki gibi bıraktığınızda “Ben bu yemeği hiç beğenmedim, olmamış!” mesajını vermiş olursunuz.

6 – Kabus gibiydi

6 – Kabus gibiydi
Bir yemekten tiksinmediğiniz sürece çatal bıçağınızı çapraz şekilde bırakmayın. Çünkü bu “hayatımda yediğim en kötü yemek” mesajıdır. Kimse bu mesajı almak istemez!

7 – BONUS

7 – BONUS
Çok önemli bir davete gittiniz, sofraya oturdunuz ve tabağınızın etrafında onlarca çatal kaşık duruyor! Panik yok. Yemek servis sırasına göre çatal bıçağı dıştan içeriye doğru sırasıyla kullandığınızda en doğrusunu yapmış oluyorsunuz.

Afiyet olsun :)

Afiyet olsun :)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sofra adabı yemek masası çatal kaşık bıçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

Kafasına poşet geçirip mastürbasyon yapıyorlar! İşte sebebi

'Herkes 9 TL ödeyecek' açıklaması ortalığı karıştırdı! Karar...

'Herkes 9 TL ödeyecek' açıklaması ortalığı karıştırdı! Karar...

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

"Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu" Sayan'dan jet yanıt

"Seda Sayan Cuma'ya gittiğim için kovdu" Sayan'dan jet yanıt

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Demlenmesi 24 saat, tüketilmesi ise 5 dakika!

Demlenmesi 24 saat, tüketilmesi ise 5 dakika!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pizza ile cağ kebabını birleştirdi: Daha orijinal

Böylesi ilk kez görüldü: Daha orijinal

Bu kahvenin demlenmesi 24 saat, tüketilmesi ise 5 dakika!

Demlenmesi 24 saat, tüketilmesi ise 5 dakika!

Sağlığınıza Çok İyi Gelecek 6 Çay Tipi

Sağlığınıza Çok İyi Gelecek 6 Çay Tipi

Altı Şehrin Altı Ünlü Tatlısı

Altı Şehrin Altı Ünlü Tatlısı

Hormonlu Meyve Ve Sebzeleri Nasıl Tanırsınız?

Hormonlu Meyve Ve Sebzeleri Nasıl Tanırsınız?

Dikkat: Bu Trend Kabak Tadı Veriyor!

Dikkat: Bu Trend Kabak Tadı Veriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.