Çatal, bıçağın dilini biliyor musunuz? Yemek sonrası çatal kaşık bıçağınızı tabağa nasıl koyuğunuz aslında çok önemli. Çünkü istemeden karşı tarafa yanlış mesaj verebilirsiniz! Tabii bunu karşı taraf da biliyorsa. Belki hiçbir zaman sofra dilini bilen biriyle karşılaşmayacaksınız, belki de çok önem verdiğiniz o davetin sahibi bunun farkında olacak. Kimseye karşı mahçup olmak istemezsiniz değil mi? Gelin siz en iyisi hangi duruş hangi anlama geliyor onu öğrenin.

Yemek masasında rezil olmayın! Bu işaretlerin anlamını biliyor musunuz?

1 – Daha bitirmedim Sofraların olmazsa olmazı hoş sohbettir. Bazen sohbete o kadar dalıp gidersiniz ki yemeği unutursunuz. Ama daha tabağınızdakini bitirmediniz, tadı çok güzeldi ve kısa bir aradan sonra devam etmek istiyorsunuz. O zaman çatal bıçağınızı fotoğrafta gördüğünüz gibi ters V şeklinde bırakırsanız, tabağınızı kimse almaz. Gönül rahatlığıyla yemeğinize devam edebilirsiniz.

2 – Tıka basa doydum Henüz yemek servisi devam ediyor ama o kadar çok doydunuz ki ağzınıza bir lokma daha atamayacak durumdasınız. O zaman çatal bıçağınızı tabağın ortasına dik bir şekilde koymanız yeterli.

3 – Sıradaki gelsin Ara sıcağı bitirdiniz ve daha istemiyorsunuz. Ana yemek için sabırsızca beklemeye geçtiyseniz, çatal bıçağınızı tabağın ortasına artı şeklinde bırakmanız yeterli. En kısa sürede birileri mesajı alıp, tabağınıza lezzetli ana yemeği servis edecektir.

4 – Yemek mükemmeldi Bir ev sahibinin ya da restoranın görmek istediği şekil budur. Çatal ve bıçağınızı yan yana getirip yatay bir şekilde bırakırsanız aslında şunu demek istiyorsunuz; Çok doydum ve yemekler harikaydı. Ellerinize sağlık.

5 – Yemeği beğenmedim Mutfağa sert bir mesaj mı göndermek istiyorsunuz. İşte en doğru hareket. Bıçağı çatalın dişlerinin arasına fotoğraftaki gibi bıraktığınızda “Ben bu yemeği hiç beğenmedim, olmamış!” mesajını vermiş olursunuz.

6 – Kabus gibiydi Bir yemekten tiksinmediğiniz sürece çatal bıçağınızı çapraz şekilde bırakmayın. Çünkü bu “hayatımda yediğim en kötü yemek” mesajıdır. Kimse bu mesajı almak istemez!

7 – BONUS Çok önemli bir davete gittiniz, sofraya oturdunuz ve tabağınızın etrafında onlarca çatal kaşık duruyor! Panik yok. Yemek servis sırasına göre çatal bıçağı dıştan içeriye doğru sırasıyla kullandığınızda en doğrusunu yapmış oluyorsunuz.