Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Tatlı, tuzlu, ekşi, hamur işi, sıcak mutfak... Ne olursa olsun biz bir yemek aşığıyız ve güzel şeyleri hüpletmeye bayılırız. Biliyoruz ki takipçilerimiz arasında tıpkı bizim gibi oburlar var :) Biz de sizler için Instagram'ın en lezzetli, tadına doyum olmaz, feyz alabileceğiniz yemek hesaplarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...
1. OBURCAN
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Yakın zaman önce unutulmaz bir Snickers Cheesecake yediğimiz @celsius.coffee Çayyolu şubesindeyiz. Kendi kavurdukları nitelikli kahvelerin yanı sıra çok kuvvetli tatlılara sahip. İçi krema ve çilek dolgulu unsuz kek, orman meyveli cheesecake, beyaz çikolata dolgulu browni bendenizin en favorileri arasındadır. Ha bir de unutmadan, kruvasan içinde bol malzemeli crowich yani kruvasan sandviçler de denemeye değer. İşletme yakın zaman önce yan dükkanı alarak 2 katına çıkmış ve üst kat tamamen çalışma alanı olmuş. Kaliteli tatlılar ve nitelikli kahve bir arada ???????????? #oburcan #celsiuscoffee #ankara #oburcanankara #coffee #dessert #sweet
2. MUTLU MUNA
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Hayırlı günler,hayırlı iftarlar arkadaşlar. Dünden beri yayınlamaya çalışıyorum bu tarifimizi paylaşımı oldukça yordu beni. oldukça ilgi göstermiştiniz sağolun ve tarifi çok bekleyen arkadaşımız da var. Kuzu incikten tandır tarifimiz var. Davet sofralarında baştacı olacaktır???????? KUZU TANDIR:6adet kuzu incik veya kuzu kol büyük tencereye yerleştirilir.Bir miktar yağ ile alt üst yapılarak etleri mühürlüyoruz. 1adet büyük soğan,2-3adet sivribiber,iri doğranır etin üzerine serpiştirilir. 6-7adet sarımsak ikiye bölünür üzerine atılır. 3-4tane defne yaprağı konur.1dolu kaşık tane karabiber serpilir. 1iri domates soyulur iri doğranıp üzerine atılîr. 100 gr. kadar tereyağı parçaları yerleştirilir.Yarısına kadar su eklenir tuzu konur kapağı kapatılarak ocağa oturtulur. Kaynamaya başlayınca altı kısılır.3-4 saat kadar usul usul pişirilir. Arada kontrol edilir.İyice pişince etler kemiklerden akıyor hale gelince suyuda hala varsa tencerenin kapağı yarım bırakılır kısık ateşte pişmeye devam edilir bu arada etler alt üst yapılır rengi ve kızarması size göre tam olmuşsa altını kapatın seviste etleri üzerlerinden büyük parçalar halinde alıp ikram edin.Lezzet aşamalarını verdim pişirme aşamasıda çok önemli oda sizlerin hünerli ellerinizde. KOLAY GELSİN
3. YEMEKNEREDEYENİRCOM
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???? Adrenalin’i paylaşmak istediğiniz arkadaşlarınızı etiketleyin ???????? - Adrenalin - Hane Çikolata & Kahve / İstanbul ( Karaköy ) @hanecikolata ???? ???? Çalışma Saatleri 11:00 - 23:00 ☎️ 0532 355 67 76 ???? 23₺ ???? Alkolsüz Mekan ???? Paket Servis Yok ???? Sodexo, Ticket, Multinet, Setcard Yok ???? Açık Alan Var ???? Çocuk Oyun Alanı Yok ???? Otopark, Vale Parking Mevcut Değil #yemekneredeyenir #yemekneredeyenirkaraköy #yemekneredeyeniristanbul #foody #çikolata #haneçikolatakahve #tatlı #dessert #sweet #chocolate #bakery #tasty #cake #karaköy
4. BEAUTIFUL CUISINES
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A little bit of Naples in Helsinki? ???? There is only one certified Neapolitan pizzeria in Finland and of course @stuffbeneats visited it! ???? . He says, "They have a beautiful Italian handmade oven where the pizza spends just over a minute in the 450°C open fire. The dough is nice and fluffy and the ingredients are super fresh! Be sure to bring an appetite if you come here! My faves were the Con Salame, Cacio e Pepe, and Diavola (spicy)" ???? (????: @stuffbeneats ????: Pizzeria Via Tribunali @pizzeriaviatribunali)
5. URFA YEMEKLERİ
6. FOODY FETISH
7. ENDER MUTFAKTA
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Adana'yı takipte kalın 4-5-6 Ekim'de bütün dünya bizi konuşacak. Guinness rekorundan su gösterilerine, aklınıza gelmeyecek yemek çeşitlerine kadar @adanalezzetfestivali dünyayı sallayacak. Dünya buna hazır mı ???????? @sirdancikemall #adanaçokgüzelgelsenize #adana #festival #adanalezzetfestivali #endermutfakta
8. MİLLİ YİYİCİ
9. GURME İZMİR
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İzmir’in hala güzel balıkçılarının olduğu yer Güzelbahçe. Halden balığınızı alıp, restoranlarda pişirtebiliyorsunuz. Çocukluğumdan beri gittiğimiz @umitrestoran ise burada en sevdiklerimden. Pişirmesiyle, lezzetiyle, her şey çıtır çıtır tazecik. Gece gece akıllara biraz zarar vereyim dedim???? #gurme_izmir . . . . . . . . #izmir #cityofizmir #güzelbahçe #like #likeforlikes #likelike #liketime #follow #followforfollowback #followbackalways #following #istanbul
10. MİDE FİLAZOFU
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