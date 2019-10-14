YEMEK

Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Instagram, artık birçok kişi için vazgeçilmez bir sosyal medya aracı. Konu ne olursa olsun herkes kendisine Instagram'da bir yer bulabiliyor. Bugün Instagram üzerinden bahsedeceğimiz paylaşımlar ise yemek aşıklarını yakından ilgilendiriyor. Yemek içeriklerini enfes görsel ve videolarla destekleyen hesaplara aç karnına bakmamanızı tavsiye diyoruz :) Yoksa her an ekrana ekmek banmak isteyebilirsiniz!

Yemek yemeyi seveler toplanın! Instagram'ın en lezzetli 10 hesabı

Tatlı, tuzlu, ekşi, hamur işi, sıcak mutfak... Ne olursa olsun biz bir yemek aşığıyız ve güzel şeyleri hüpletmeye bayılırız. Biliyoruz ki takipçilerimiz arasında tıpkı bizim gibi oburlar var :) Biz de sizler için Instagram'ın en lezzetli, tadına doyum olmaz, feyz alabileceğiniz yemek hesaplarını sizler için bir araya getirdik, buyursunlar...

1. OBURCAN

2. MUTLU MUNA

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hayırlı günler,hayırlı iftarlar arkadaşlar. Dünden beri yayınlamaya çalışıyorum bu tarifimizi paylaşımı oldukça yordu beni. oldukça ilgi göstermiştiniz sağolun ve tarifi çok bekleyen arkadaşımız da var. Kuzu incikten tandır tarifimiz var. Davet sofralarında baştacı olacaktır???????? KUZU TANDIR:6adet kuzu incik veya kuzu kol büyük tencereye yerleştirilir.Bir miktar yağ ile alt üst yapılarak etleri mühürlüyoruz. 1adet büyük soğan,2-3adet sivribiber,iri doğranır etin üzerine serpiştirilir. 6-7adet sarımsak ikiye bölünür üzerine atılır. 3-4tane defne yaprağı konur.1dolu kaşık tane karabiber serpilir. 1iri domates soyulur iri doğranıp üzerine atılîr. 100 gr. kadar tereyağı parçaları yerleştirilir.Yarısına kadar su eklenir tuzu konur kapağı kapatılarak ocağa oturtulur. Kaynamaya başlayınca altı kısılır.3-4 saat kadar usul usul pişirilir. Arada kontrol edilir.İyice pişince etler kemiklerden akıyor hale gelince suyuda hala varsa tencerenin kapağı yarım bırakılır kısık ateşte pişmeye devam edilir bu arada etler alt üst yapılır rengi ve kızarması size göre tam olmuşsa altını kapatın seviste etleri üzerlerinden büyük parçalar halinde alıp ikram edin.Lezzet aşamalarını verdim pişirme aşamasıda çok önemli oda sizlerin hünerli ellerinizde. KOLAY GELSİN

Mutlu Muna Yine Burda???????????? (@mutlu_muna)'in paylaştığı bir gönderi ()

3. YEMEKNEREDEYENİRCOM

4. BEAUTIFUL CUISINES

5. URFA YEMEKLERİ

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Hayırlı sabahlar Bunu hazırlayın benide çağırın ????

urfa yemekleri (@urfa_yemekleri)'in paylaştığı bir gönderi ()

6. FOODY FETISH

7. ENDER MUTFAKTA

8. MİLLİ YİYİCİ

9. GURME İZMİR

10. MİDE FİLAZOFU

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@antepsanbaklava ‘dan Türkiye’nin her yerine kargo ile gönderim yapıyoruz . ???? . . ???? Havuç Dilimi . . . ➡️Siparişler İçin İletişim ???? ‭0 (342) 323 50 52‬ . ????ARKADAŞINIZI ETİKETLEMEYİ UNUTMAYIN . . ????Web Sitemizden Ürünler Hakkında Detaylı Bilgi Alabilirsiniz..???? #ONLİNESATIŞ : www.antepsanbaklava.com Bizleri takip etmeyi unutmayınız ⤵️ @antepsanbaklava @antepsanbaklava @antepsanbaklava @antepsanbaklava @antepsanbaklava . . . ???? Video : @gezdikceyiyorum . . #antepsanbaklava #baklava #foodporn #gaziantep #istanbul #ankara #izmir #mersin #adana #kahramanmaraş #mardin #diyarbakır #şanlıurfa #midyebaklava #adıyaman #samsun #bahreyn #dubai #konya #eskişehir #sivas #aydın #muğla #gaziantep #gaziantepüniversitesi #hasankalyoncuüniversitesi #sankoüniversitesi #antalya #trabzon #rize

Gaziantep Mekan Rehberi (@midefilozofu)'in paylaştığı bir gönderi ()


PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?
Canan Karatay: Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmazCanan Karatay: Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ınstagram yemek hesapları yemek önerileri

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

EDHO'da Hızır'a büyük şok!

İzel'in son hali olay oldu!

İzel'in son hali olay oldu!

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Azize'nin çekimleri başladı! İşte ilk kareler!

Azize'nin çekimleri başladı! İşte ilk kareler!

Çukur ekrana ara verdi!

Çukur ekrana ara verdi!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Gribi bıçak gibi kesiyor!

Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?

Aç karnına yenmemesi gerekenler nelerdir?

Canan Karatay zeytinyağı faydalarını anlattı! Zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı kalori oranı nedir?

Canan Karatay: Zeytinyağı kullanımı artarsa hiçbir hastalık kalmaz

Mutfaktaki kötü koku nasıl giderilir? Tüm kötü kokulardan kurtulmanın 6 yolu

Göz ardı ediyoruz ama bakın neye sebep oluyor

237 çeşit turşu yaptı! Ejder meyvesinin bile turşusunu kuruyor

Kimsenin aklına gelmeyeni yaptı, hamile kadınlardan talep yağıyor

Kestanenin faydaları nelerdir?

Şimdi tam zamanı! Yedikçe beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.