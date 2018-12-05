Yemekteyiz'de olay bitmiyor! Genç yarışmacı çıldırdı

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programı büyük bir kavgaya sahne oldu. Bir yarışmacının "Sen annene çok bilmiş diyor musun?" yorumunun yanlış anlayan genç yarışmacı, yemek masasını yumrukladı. Daha sonra sakinleşmesi için mutfağa alınan genç burada da tepsileri yere fırlattı. "BENİ KİMSE SUSTURAMAZ" Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı olan Tayfun Arslan, kendi gününü atlattıktan sonra akıllara zarar bir karaktere büründü. Katıldığı masalarda agresifliği ve edep sınırlarını aşan tavırları ile sivrilen Tayfun Arslan 3. günde Yemekteyiz'in en utanç verici kavgalarından birine imza attı. Bülent Kızılateş'in ev sahibi olduğu günde ilk dakikalardan itibaren kavga çıkaracağının sinyalini veren Tayfun Arslan, ev sahibine yönelik saldırgan tavırlarıyla istediğini alamayınca önce karşısındaki Necmettin Kırbay'a sardırdı. Masada tansiyonu bir anda yükseltince araya Onur Büyüktopçu çıktı ve eleştirilerinin saygı sınırları içinde olmadığını belirtti. Bu uyarıdan üstüne düşeni almayan Tayfun Arslan, "Bugün beni kimse susturamaz" deyince Onur Büyüktopçu "Ne demek susmayacağım, ne yapacaksınız yarışmacılara" diyerek çıkıştı. Ancak bunlar da onu frenlemedi.

MASAYI YUMRUKLADI Yarışmacılardan Biricik Kırbay, Tayfun Arslan'ın edep sınırlarını aşan tavrına "Haddinizi aşıyorsunuz" diyerek müdahale edince akıllara zarar olay patlak verdi. Tayfun Arslan, annesi yaşındaki Biricik Kırbay'a "Bayan çok bilmiş yine konuştu" diyerek şok bir karşılık verdi. Biricik Kırbay bu karşılıkla şaşkına dönerek Tayfun Arslan'a "Sen annene çok bilmiş diyor musun?" diye ince bir serzenişte bulundu. Bu sözü olmadık yerlere çeken Tayfun Arslan bir anda bağırmaya başladı. Kadın yarışmacıya karşı parmağını sallayıp masayı yumruklamaya başlayan Tayfun Arslan, "Haddini bileceksin" diyerek bağırdı. Bu sırada ev sahibi araya girip 'Tayfun susar mısın?' deyince işi daha da abartan Tayfun Arslan, "Siz de benim annemle ilgili yorum yapamazsınız." diye akıl almaz çıkışını sürdürdü. MUTFAKTA TEPSİYİ FIRLATTI Tayfun Arslan bağırmalarına devam edip "Kim oluyor da benim anneme laf söylüyor ya... Kimse benim annem hakkında konuşamaz" diyerek masayı yumruklayıp terketti. Mutfağa giden Tayfun Arslan aşırı davranışlarını orada da sürdürdü. Ev sahibinin eşyalarını fırlatan Tayfun Arslan, kameralara oynamak adına fazlasıyla rencide ediciydi. Tayfun Arslan'ın parmak sallayıp üstüne yürüdüğü Biricik Hanım gözyaşlarına boğuldu ve bir süre kendini toparlamaya çalıştı. Yerini değiştiren Biricik Hanım, "annesine karşı hiçbir şey söylemedim. Neden böyle tepki verdi anlamadım. Elim ayağım buz gibi" dedi.