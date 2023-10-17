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Yemekteyiz Fikret Tuğ, MasterChef yarışmacısı çıktı! Şef Mehmet Yalçınkaya'ya attığı mesaj olay olmuştu

17.10.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yemekteyiz her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Programdaki yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar sık sık gündem oluyor. Yarışmaya bu defa efendi kişiliği ve konuşma tarzı ile dikkat çeken Fikret Tuğ damga vurdu. Yemekteyiz Fikret'in 2021 sezonunda MasterChef Türkiye'de yarıştığı ortaya çıktı.

Tv8'in sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle gündem oluyor. Yarışmacılar arasındaki diyaloglar ve tartışmalar çok konuşuluyor. Gündüz kuşağının sevilen programına bu defa Fikret Tuğ isimli yarışmacı damga vurdu.

Efendi kişiliği ve konuşma tarzıyla dikkat çeken Yemekteyiz yarışmacısı Fikret Tuğ'un 2021 sezonunda MasterChef Türkiye'de yarıştığı ortaya çıktı. MasterChef Fikret'i yarışmada görenler çok şaşırdı.

YEMEJTEYİZ

Fikret'i gören herkes 'Yaşlanmış', 'Ne kadar değişmiş' gibi yorum yaptı. MasterChef yarışmacısı Fikret'in yarıştığı dönemde Şef Mehmet Yalçınkaya'ya attığı mesaj olay olmuştu.

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Şef Yalçınkaya; "İlginç bir şey yaşadım. Dün gece eve gittim. Telefonda programla ilgili yorumlara bakıyordum. Hesabımdaki mesajlar kutusunda, yarışmacılardan birinden gelen mesajı gördüm" diyerek Fikret'in kendisine mesaj attığını açıklamıştı.

mehmet yalçınkaya

Fikret ise; "Bazen insanlar morali bozulduğu zaman modu da düşüyor. İlk oyundan sonra hatalar benimdi. Herkese söz hakkı verirken sıra bana geldi ama 'Yorum yapmak istemiyorum' dedim. Bu patavatsızlığımdan dolayı özür diliyorum. Bugün de o iddialı sözlerden arınarak daha güzel şekilde yarışacağıma inanıyorum. Bunu yaşıma vermenizi umuyorum" demişti.

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"ÖZELDEN MESAJ ATMANA GEREK YOK"

Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacının attığı mesajla ilgili olarak "Fikret böyle bir mesaj attı yarışmadaki davranışlarını bundan sonra izleyeceği politikaları içeren bir yazı yazdı. Dünkü davranışından sonra özür mesajıydı. Özelden mesaj atmana gerek yok bütün gün buradayız. Birlikte zaten konuşabiliyoruz. Herhangi bir konuda burada konuşabiliriz. Bu imkanı size veriyoruz zaten. Herkes istediğini söyleyebilir" şeklinde konuşmuştu.

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