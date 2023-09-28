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Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Özlem Karabuya nereli, ne iş yapıyor?

28.09.2023 17:18 | Son Güncelleme:
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Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir, kaç yaşında gibi sorular merak edildi. Zuhal Topal'la Yemekteyiz adlı yemek yarışmasında bu hafta yarışan Özlem Karabuya dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Peki, Yemekteyiz Özlem Karabuya kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Özlem Karabuya nereli, ne iş yapıyor?

Yemekteyiz Özlem Karabuya hakkında merak edilen sorular araştırılıyor. Tv8'de yayınlanan Zuhal Topal'ya Yemekteyiz'de girdiği diyaloglar ve eleştirileri dolayısıyla araştırılan isimlerden biri de yarışmacı Özlem Karabuya oldu. İşte Özlem Karabuya'nın hayatına dair bilgiler...

YEMEKTEYİZ ÖZLEM KARABUYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yemekteyiz yarışmacısı Özlem Karabuya, 1986 yılında doğdu. Aslen Erzumlu olan olan Özlem, İstanbul'da yaşıyor. Özlem, eski mankendir.

Özlem Karabuya, bir dönem Evleneceksen Gel programına da katılım sağlamıştır.

özlem karabuyaa

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Yarışmada geçtiğimiz sezon 50 bin TL büyük ödül veriliyordu.

ödül

Yeni sezonda Yemekteyiz'i şampiyon olarak tamamlayan yarışmacı 75 bin TL'nin sahibi olacak.

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