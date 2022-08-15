Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal bikinisiyle zıplayarak poz verdi! "Genç kız fiziği"

Ünlü sunucu Zuhal Topal, kariyerinin yanı sıra son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde yer aldı. Tatil pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Topal, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

PLAJDA BİKİNİLİ POZ VERDİ

Zuhal Topal, tatil pozlarını yüz binlerce takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Bu defa, plajda zıplayarak verdiği pozuyla ilgi çekti.

O poza takipçileri, "Genç kız fiziği", "Özledik sizi" gibi yorumlar yaptı.

45 yaşındaki Zuhal Topal, fiziğiyle görenleri büyülüyor.

Sosyal medyadan ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.





