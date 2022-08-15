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  4. Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal bikinisiyle zıplayarak poz verdi! "Genç kız fiziği"

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal bikinisiyle zıplayarak poz verdi! "Genç kız fiziği"

15.08.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan simalarının başında gelen Zuhal Topal, yaz tatiline tam gaz devam ediyor. Keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Topal, bikinili pozuyla ilgi çekti.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal bikinisiyle zıplayarak poz verdi! "Genç kız fiziği"

Ünlü sunucu Zuhal Topal, kariyerinin yanı sıra son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündeminde yer aldı. Tatil pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Topal, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

PLAJDA BİKİNİLİ POZ VERDİ

Zuhal Topal, tatil pozlarını yüz binlerce takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

Bu defa, plajda zıplayarak verdiği pozuyla ilgi çekti.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

O poza takipçileri, "Genç kız fiziği", "Özledik sizi" gibi yorumlar yaptı.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

45 yaşındaki Zuhal Topal, fiziğiyle görenleri büyülüyor.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

Sosyal medyadan ailesiyle paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal plajda bikinili poz verdi!

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Zuhal Topal yemekteyiz
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