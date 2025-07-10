Yener İnce’den Mauro Icardi açıklaması: Gidişatında herhangi bir anormallik yok

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin sakatlığı hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

"ANORMALLİK YOK"

Mauro Icardi’nin gayet iyi durumda olduğunu ifade eden Yener İnce, “Şu anda sakat bir oyuncumuz yok. Kenarda olan, grubun dışında kalan tek oyuncumuz Mauro. Gidişatında herhangi bir anormallik yok.

Bu dakikaya kadar her şey mükemmel gitti. Son yıllarda bununla ilgili çok fazla çalışma var. Oyuncunun iyileşmesi, her şeyi yapabilmesi, onu riske etmemizi gerektirmiyor. Çünkü bağın kanlanma süresi var. Günden güne mukavemeti artıyor. Yani ne kadar geç çıkarsa o kadar risk azalıyor. O yüzden biz de şu anda ihtiyacımız olmayan bir risk almıyoruz. İşin doğrusu bu. Beraber oyuncuyla, hocayla oturup konuşacağız. Mauro gayet iyi durumda. O riski almamızı gerektirecek zamana kadar zamanı doğru kullanacağız” diye konuştu.